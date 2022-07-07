Профсоюз транспортников требует отставки министра сообщения

Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта требует от премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленной отставки министра сообщения Талиса Линкайтаса и оценки действий руководства Автотранспортной дирекции (АТД), так как население страны не обеспечено доступными услугами общественного транспорта, а водители автобусов - достойной зарплатой и нормальными условиями труда. Об этом говорится в письме профсоюза премьер-министру.

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Профсоюз подчеркивает, что с 1 июля АО "Liepājas autobusu parks" начало перевозки по участку маршрутной сети в Огре и Айзкраукле, но все запланированные рейсы не выполняются из-за нехватки водителей.

После того, как в конкурсе на обслуживание этой территории был объявлен победитель, множество водителей автобусов сообщили, что не желают переходить на работу в "Liepājas autobusu parks" из-за низкой зарплаты, плохой организации труда, отношения и других условий. В 2021 году аналогичная ситуация возникла, когда ООО "Latvijas Sabiedriskais autobuss" начало перевозки на участке маршрутной сети Кулдига и Салдус. Есть и другие примеры, отмечает профсоюз.

Профсоюз считает, что это последствия политики и отношения к отрасли и транспортникам со стороны Министерства сообщения и АТД. Ситуация в отрасли только ухудшается, а профсоюз получает лишь формальные ответы и отговорки от ответственных лиц.

Помимо отставки Линкайтса и оценки действий руководства АТД, профсоюз требует немедленно организовать трехсторонний социальный диалог между ним, Минсообщения и Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков о минимальных социальных гарантиях, зарплатах водителей автобусов, регулировании времени работы и отдыха.

Пока эти вопросы не урегулированы, профсоюз требует немедленно приостановить процедуру закупки услуг общественного транспорта на участках маршрутной сети регионального значения Гулбене, Алуксне, Балви; Добеле, Елгава; Мадона; Лудза, Резекне; Валмиера, Валка, Смилтене; Вентспилс; Талси, Тукумс. Также профсоюз требует проанализировать договоры с перевозчиками по маршрутным сетям Огре, Айзкраукле, Лимбажи, Сигулда и Цесис, расторгнув договоры при наличии законного основания.

6 июля глава АТД Кристиан Годиньш заявил, что допускается возможность расторжения договора с предприятием "Liepājas autobusu parks", которое не способно выполнять все предусмотренные рейсы. Со своей стороны председатель правления предприятия Леонид Кронгорнс сообщил, что проблема будет устранена не позднее 18 июля.