Профсоюз: требования педагогов игнорируют годами, возможна забастовка

В Латвии требования педагогов не учитываются годами, и если так будет продолжаться, Латвийский профсоюз педагогов и научных работников в сентябре проведет акции протеста, заявила в интервью Латвийскому радио глава профсоюза Инга Ванага, пишет rus.lsm.lv.

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Чтобы сбалансировать нагрузку, в Латвии необходимо еще около 4000 педагогов, но профсоюз не видит достаточного желания правительства и Минобразования решать эти проблемы, сказала Ванага.

Педагогов будет еще больше не хватать. Пострадает как доступность образования, так и его качество, а в долгосрочной перспективе надо понимать, что, согласно международным данным, средний возраст педагогов в Латвии один из самых высоких. И если специалист годами перегружен, то потом это отражается и на специальном бюджете, и на бюджете здравоохранения».