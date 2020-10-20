Профсоюз учителей требует выплатить педагогам компенсацию за удаленное преподавание
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Латвийский профсоюз работников образования и науки просит у государства выделить учителям ежемесячную компенсацию за удаленную работу в размере 50 евро, передает LETA.

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Профсоюз просит компенсацию в рамках поправок к закону о подоходном налоге жителей, согласно которым работодатель должен компенсировать работникам расходы на удаленную работу.

В 50 евро входят амортизация рабочего оборудования - 30 евро на компьютер, программное обеспечение, рабочий стол, 10 евро на канцелярские принадлежности, шесть евро на коммунальные расходы и 14 евро на оплату счетов за телефон и интернет.

Компенсация может быть выплачена из общего финансирования отрасли образования, считает профсоюз. Чтобы преподавать удаленно, учитель должен иметь портативный компьютер с необходимым программным обеспечением, вебкамерой, микрофоном и наушниками. Кроме того, работа из дома значит, что педагог больше потребляет электричества дома, а также нужен качественный интернет с высокой и стабильной скоростью - это тоже нужно компенсировать. Помимо прочего, профсоюз считает, что учителям нужны мероприятия по усовершенствованию цифровых навыков и навыков удаленного преподавания.

Как уже сообщалось, Министерство образования предлагает школам несколько моделей обучения во время пандемии, в том числе частично или полностью удаленное обучение. Кроме того, с 26 по 30 октября школьники основных и средних классов будут учиться одну неделю удаленно, чтобы снизить распространение Covid-19.

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