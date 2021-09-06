Профсоюз: учителя должны получать доплаты за обеспечение тестирования школьников

Учителя должны получать доплаты за обеспечение процесса тестирования школьников на Covid-19, заявила порталу Delfi глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

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"Учителя должны проинформировать и учеников, и родителей, организовать весь процесс в определенное время, разделить учеников на меньшие группы. Это не значит, что 30 учеников разом плюют в пробирки в одном помещении. Учителя должны раздать эти пробирки, они должны убедиться, что все сделано правильно, особенно, если тестируются маленькие дети. Нужно мотивировать и воодушевлять, убеждаться, чтобы все сделано правильно", — сказала Ванага

В задачи и обязанности, входящие в стандарт профессии учителя, не включена организация тестирования для лабораторных исследований, и это следует считать дополнительной работой, полагает профсоюз.

Решение правительства предусматривает, что школы должны организовать тестирование учащихся основных и средних школ в соответствии с алгоритмом, опубликованным на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. Эти обязанности берут на себя учителя, указывает LIZDA.

По мнению профсоюза, 1-я часть 65-й статьи Закона о труде предусматривает, что работник, который выполняет дополнительную работу у того же работодателя в дополнение к основной работе по контракту, имеет право на получение соответствующей доплаты за выполнение такой работы. Таким образом, если прибавка за дополнительную работу не предусмотрена, то работник вправе отказаться от выполнения дополнительных рабочих обязанностей.

"Для учителя эта работа занимает не пять минут, а гораздо больше, если учитывать весь процесс, от оформления до сдачи анализов слюны. Да, конечно, объем работы может отлиаться в зависимости от того, как налажено сотрудничество с лабораториями. В любом случае нужно найти золотую середину. Мы не требуем, чтобы учитывалась каждая минута, но все же какие-то доплаты за дополнительные обязанности нужны", — считает Инга Ванага.