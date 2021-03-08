Профсоюз: удаленная учеба до конца года приведет к долгосрочным последствиям для качества образования

Невозможность возобновления очного обучения до конца учебного года будет иметь долгосрочные последствия для качества образования, заявила руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По ее словам, ЛПРОН недоволен необходимостью удаленного обучения до конца учебного года, но согласен с тем, что общественное здоровье превыше всего.

Тем не менее ЛПРОН продолжает критиковать политиков за процесс вакцинации. Профсоюз понимает, что пока вакцин недостаточно для быстрого обретения массового иммунитета, и есть люди, которым прививка важнее для спасения жизней. Однако включения педагогов в одну приоритетную группу с жителями старше 60 лет может оказаться недостаточно, чтобы способствовать возобновлению очного обучения.

По мнению Ванаги, если бы учителя получили прививку раньше, могло бы быть больше учителей, которые могли бы безопасно возобновить очный учебный процесс.

"Последствия удаленного обучения очевидны уже сегодня, и мы будем испытывать их еще долгое время", — добавила она.

При этом ЛПРОН призывает не забывать и о психическом здоровье учителей и просит политиков найти решение для их поддержки.

Как сообщалось, с учетом медленных темпов вакцинации в стране дистанционное обучение в школах будет продолжаться до конца учебного года, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.