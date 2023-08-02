Профсоюзы: минимальную зарплату точно нужно повышать
Foto: LETA

В Латвии необходимо повысить как минимальную зарплату, так и необлагаемый налогом минимум, заявил в интервью программе Rīta Panorāma на ЛТВ председатель Союза свободных профсоюзов Латвии (LBAS) Эгилс Балдзенс.

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"Необходимо также повысить необлагаемый налогом минимум средней зарплаты, потому что мы не должны концентрироваться только на минимальную зарплату, которая затрагивает немногим более 16% населения", — сказал Балдзенс.

Говоря об инфляции, Балдзенс указал, что она была несоразмерно высока, и для очень многих групп работников она была компенсирована минимально или же вообще не компенсировалась.

По данным агентства LETA, правительство Литвы решило со следующего года повысить минимальную зарплату на 10%, таким образом она составит 924 евро.

В свою очередь, в январе 2023 года в Латвии минимальная зарплата была увеличена на 24% и составила 620 евро.

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