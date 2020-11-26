Профсоюзы: после пандемии вернемся к разговорам о сокращении рабочей недели

В будущем нужно будет вернуться к разговорам о сокращении рабочей недели до 32 часов. Такое мнение озвучил на совместном заседании правительства и Совета по национальному трехстороннему сотрудничеству глава Латвийского объединения свободных профсоюзов Эгил Балдзенс.

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Инициатива о сокращении рабочей недели до 32 часов была опубликована в 2016 году на портале Manabalss, набрала необходимое количество голосов для передачи в Сейм, и Сейм в феврале 2019 года решил передать его Совету по национальному трехстороннему сотрудничеству. В четверг, 26 ноября, Совет, правительство, Латвийская конфедерация работодателей и Латвийское объединение свободных профсоюзов решили не поддерживать это предложение.

Балдзенс отметил, что во время пандемии не стоит решать о сокращении рабочей недели, но вообще в ближайшем будущем дискуссия на эту тему необходима.

Сейчас, согласно Закону о труде, нормированный рабочий день не может превышать восемь часов, а рабочая неделя — 40 часов. Но этому правилу уже сто лет, а за это время ситуация поменялась. Продуктивность работников в Латвии выросла, а опыт отдельных отраслей говорит о том, что продуктивность труда при более коротком рабочем дне может быть выше. И в будущем, считает Балдзенс, необходимо говорить о сокращении рабочего дня.