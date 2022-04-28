Профсоюзы: Повышение "минималки" не компенсирует инфляцию

Планируется, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата составит половину уровня средней зарплаты по стране за прошлый год, но этого не хватит, чтобы компенсировать инфляцию нынешнего года. Об этом в эфире программы «Действующие лица» на Латвийском радио 4 заявил глава Латвийского Союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс, пишет rus.lsm.lv.

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Балдзенс отметил, что по покупательской способности размер минималки в Латвии отстает от Литвы на 32%, а от Эстонии – на 40%. Но при этом Латвия не отстает от упомянутых стран ни по ВВП, ни по производительности труда.

Глава профсоюзов рассказал, что политики согласились с предложением профсоюзов о повышении минималки до 50% от уровня средней зарплаты за прошлый год. Он признал, что против этого возражают работодатели, которые считают, что прирост минимальной зарплаты должен быть более медленным.

Сам Балдзенс, впрочем, полагает, что этот рост мог бы быть и еще большим: «Минимальная заработная плата составит 50% от уровня средней зарплаты за прошлый год. Это означает, что она не будет компенсировать ту инфляцию, которую мы наблюдаем сейчас – а она очень большая».

При этом он выразил мнение, что наряду с увеличением минималки нужно говорить и о соразмерном повышении необлагаемого минимума. «В этом вопросе работодатели с нами согласны, но нужно смотреть комплексно на всю экономику, чтобы решить этот вопрос. Ясно, что необлагаемый минимум нужно повышать. А будь в бюджете больше средств, модно было бы говорить и об отмене дифференцированного необлагаемого минимума. Пока же можно лишь говорить о повышении потолков для тех, кто имеет полный или частичный необлагаемый минимум», - считает Балдзенс.