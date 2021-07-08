Профсоюзы предостерегают об утечке кадров в случае обязательной вакцинации

Вакцинация от Covid-19 как обязательное условие для сохранения работы может стать причиной увольнений среди педагогов, медиков и социальных работников, считают в отраслевых профсоюзах, где обсуждают озвученные 6 июля планы правительства. Юристы уже прогнозируют — новый законопроект о вакцинации будет оспорен в Суде Сатверсме, сообщает Русское вещание LTV7. В Сейм тем временем подана народная инициатива о добровольности вакцинации.

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Как напоминает портал Rus.lsm.lv, правительство объявило: будут отрасли, чьим работникам придется прививаться от коронавируса. Иначе — с трудовой книжкой на выход. Латвийские профсоюзы против такого подхода. В Союзе свободных профсоюзов считают, что это может привести не только к протестам, но и отъезду части несогласных из страны.

"Если мы будем создавать неблагоприятные условия, то те, кто в Латвии не осели основательно — с домом, который нельзя продать, с квартирой — они будут смотреть в сторону Европы, где и зарплаты выше, и рабочий режим лучше", — говорит руководитель Союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс.

Педагоги, медики и работники центров социального ухода могут стать первыми, кто не сможет выйти на работу без прививки или не переболев Covid-19. В профсоюзах уверены — такой подход, когда людей принуждают прививаться, может повлечь за собой увольнения. Среди работников образования пока привито менее половины сотрудников, рассказала председатель порфсоюза учителей Инга Ванага: "Основная причина, почему не вакцинируются, связана с индивидуальным здоровьем. У человека может быть несколько болезней и диагнозов, и он хочет получить конкретный ответ — как вакцина повлияет на его здоровье".

Есть и такие педагоги, кому не советуют вакцинироваться семейные врачи, говорят в профсоюзе. Поэтому в организации все же надеются на добровольный подход к прививкам. И дополнительную разъяснительную работу со стороны Бюро проекта вакцинации.

Среди медиков доля привитых выше, чем среди педагогов — около 70%. Однако и их профсоюз предсказывает кризис в отрасли в случае требования обязательной вакцинации и последующего ухода сотрудников.

Законопроект о вакцинации от Covid-19 дойдет и до Суда Сатверсме, считает эксперт по конституционному праву Эдгар Пастарс.