Прогноз: без быстрой вакцинации или ограничений до конца года в Латвии от Covid-19 умрет еще 1000 человек

В то время как несколько европейских стран планируют снять ограничения и вернуться к "доковидной" жизни, Латвия готовится к новой волне заболеваемости Covid-19, которая будет значительно сильнее, чем прошлой зимой, и в больницы попадет гораздо больше людей — около тысячи человек, согласно математическим моделям, умрут в ближайшие три месяца, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

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Только быстрая вакцинация изменила бы этот прогноз, но радикального решения этого вопроса по-прежнему нет. Политики и чиновники отказались от обязательной вакцинации в некоторых профессиях, а идеи лотереи для привитых и информационных буклетов о вакцинации похоронены.

На прошлой неделе Рижская Восточная клиническая университетская больница и Даугавпилсская региональная больница объявили чрезвычайную ситуацию — поток пациентов с Covid-19 стал слишком интенсивным. Восточная больница приостановила плановые операции, Даугавпилс надеется этого избежать.

"Мы должны учиться на собственных ошибках. Не нужно дожидаться последней минуты, чтобы задействовать все остальные больницы ", — говорит Григорий Семенов, член правления Даугавпилсской региональной больницы.

"Идет победное шествие дельта-штамма, который в принципе клинически сильно отличается. Его клиническая картина иная, более тяжелая, и эти пациенты более зависимы от кислорода. Если зимой, скажем, 30-40% нуждались в дополнительной поддержке, кислороде, то сейчас их уже 85%", — говорит Санита Янка, начальник отдела качества лечения Минздрава.