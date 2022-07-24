Прогноз экономистов для Латвии: рецессия, но не кризис

Высокая инфляция, продолжающаяся война России с Украиной и торможение роста экономики Китая вызывают опасения, что экономический спад будет во всей Европе. Экономисты прогнозируют, что начало будущего года ознаменуется в Латвии рецессией, что означает снижение ВВП два квартала подряд, информирует Rus.LSM.

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С наибольшими проблемами столкнется бедное население, ему оплатить счета за жилье зимой будет крайне сложно. В то же время экономисты полагают, что кризиса, сопряженного с ростом безработицы, вероятнее всего, удастся избежать, сообщает LTV.

На мировых рынках снижение цен сейчас наблюдается на металлы, но также на древесину, отдельные продукты питания и еще некоторое сырье. Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш считает это снижение предвестником рецессии — ее возможность он расценивает как очень высокую. Снижение цен Страутиньш объясняет событиями в Китае, где кризис может быть вызван схлопыванием непомерно раздутого рынка недвижимости. Это способно привести к снижению спроса на стройматериалы.

"Там — приятные последствия. Цена сырья падает, металлы становятся дешевле, вы связи с этим в Латвии становится тоже дешевле производить... Есть также, конечно, неприятные последствия, они ожидаются. Мы сами в Китай напрямую много не экспортируем, но мы экспортируем много деталей, компонентов в Германию, Швецию — там их устанавливают на машины, оборудование, чей рынок сбыта — Китай", - говорит экономист банка Luminor.

Рецессия, по прогнозу Страутиньша, может вызвать торможение экономики, но не прирост безработицы. Поэтому экономического кризиса, по его мнению, удастся избежать. Еще одна угроза именно для европейской экономики, говорит специалист — высокие цены на электроэнергию, это способно затормозить производство, а в полный рост влияние этого фактора на жизнь людей будет видно зимой.

"Более крупные счета за электричество и отопление означают меньше денег на другие товары, это снизит общее потребление. Это — одна из причин, по которым Банк Латвии прогнозирует остановку роста экономики в третьем квартале и возможное небольшое снижение ВВП в последние месяцы года", — сказал Страутиньш.

Экономист Банка Латвии Дайна Паула указала: "У домохозяйств при виде новых счетов за энергию эта осторожность в выборе потребления может еще возрасти — и первое, от чего домохозяйства могут отказаться, как сократить потребление, это товары долгосрочного пользования, не являющиеся товарами первой необходимости".

Паула пояснила, что усиление инфляции сильнее всего почувствует бедное население, те люди, у которых львиная доля трат уходит на коммунальные издержки и питание.

Экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис также подчеркивает, что разные слои населения и ожидаемую рецессию ощутят по-разному:

"Вероятнее всего, это затронет специфические вопросы и определенные социальные группы, чтобы нам не говорить о всеобщем кризисе. Но эту разницу в ситуации обязательно следовало бы увидеть правительству — чтобы, глядя только на общую экономическую ситуацию, не упустить это".

Однако, считает Дайнис Гашпуйтис, полностью исключать возможность перехода рецессии в серьезный кризис нельзя. Риски увеличивает неопределенная ситуация в энергетике, геополитическая ситуация и ожидаемая новая волна инфекции Covid-19.