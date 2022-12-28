Прогноз GFS: ожидается самая теплая новогодняя ночь в истории метеонаблюдений в Латвии

В новогоднюю ночь и утром 1 января температура воздуха в Латвии повысится до +8…+11 градусов, свидетельствуют прогнозы "Global Forecast System" (GFS).

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Такой высокой температуры 1 января в Латвии еще не регистрировалось. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прежний рекорд был зарегистрирован в 1984 году в Елгаве — +9,5 градуса.

Если прогноз о повышении температуры воздуха до +11 градусов сбудется, то в некоторых регионах страны будут побиты рекорды тепла не только для 1 января, но и для всего месяца.

Хотя синоптики не сомневаются в том, что на Новый год в большинстве стран Европы установится необычайно теплая погода, пока нельзя с уверенностью прогнозировать, будет ли рекордно высокая температура и в Латвии.

По прогнозам GFS, температура около +10 градусов продержится в Латвии всего несколько часов, а с наступлением 1 января станет прохладнее, и к вечеру температура понизится до 0…+4 градусов.

Наряду с потеплением ожидается также сильный юго-западный ветер и дождь, возможны ливни.

Прогнозируется, что в начале января снег по всей Латвии растает. Из-за дождей, таяния снега и льда реки местами могут выйти из берегов.