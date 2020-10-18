Прогноз на следующую неделю: первый снег, потепление и дожди
Foto: LETA

В начале следующей недели (18-25 октября) в Латвии сохранится прохладная и ветреная погода, местами в Видземе возможен снегопад, в середине недели с приходом циклона потеплеет, но в конце недели опять похолодает, сообщают синоптики со ссылкой на данные метеорологической модели Global Forecast System.

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В понедельник порывы ветра усилятся до 13-18 метров в секунду, на морском побережье в Видземе - до 22 метров в секунду. Ночью и утром во многих районах, преимущественно в Видземе ожидаются осадки. В Видземе местами возможны грозы и сильный снегопад. Днем температура воздуха повысится до +6..+10 градусов.

Во вторник ветер утихнет, местами возможны дожди. В ночь на среду территорию страны будет пересекать теплый атмосферный фронт, ожидаются небольшие или умеренные дожди. В четверг дожди усилятся, будет дуть порывистый юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +11..+15 градусов.

В конце недели ожидается более прохладная погода, но осадков станет меньше.

В понедельник в центральных и северных районах Видземе дороги могут стать скользкими из-за снега.

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LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv

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