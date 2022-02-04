Прогноз на выходные: оттепель, затяжные дожди и снегопады

В выходные дни в Латвии наступит оттепель и будет много осадков. Больше всего дождей и снега ожидается в Курземе и Видземе, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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В пятницу вечером и субботу в Латвии ожидается метель, дождь и ледяной дождь, местами на востоке страны - сильные снегопады. В середине дня в субботу осадки прекратятся в Курземе, а затем и на остальной территории страны. Местами похода прояснится.

В ночь на воскресенье местами возможны кратковременные осадки, а в воскресенье днем, начиная с западных районов страны, снова пройдут дожди и снег. Больше всего осадков ожидается в Курземе и Видземе.

В восточных районах страны ожидается преимущественно снегопад, на западе - преимущественно дожди. В Курземе и Земгале начнет повышаться уровень воды в реках.

Температура воздуха в субботу и воскресенье составит -2..+4 градуса, на востоке страны в субботу ночью и утром будет прохладнее. Будет дуть порывистый южный и западный ветер. В воскресенье утром скорость порывов ветра на морском побережье Курземе - до 20 метров в секунду.

В первой половине следующей недели погода будет временами проясняться, по ночам ожидается небольшой мороз, а максимальная температура воздуха днем составит до +1..+6 градусов. К концу недели станет прохладнее.