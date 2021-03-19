Прогноз погоды на выходные: дожди, метели и мороз до -15 градусов

По прогнозам Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с вечера субботы и до середины воскресенья в Латвии ожидается большое количество осадков. В центральных и восточных районах — особенно в западных волостях Видземе — толщина снежного покрова может превысить 10 см и больше.

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В ночь на субботу столбики термометров опустятся к отметке -5 .. 15 градусов, холодней всего будет в Видземе. Днем в субботу усилится западный, юго-западный ветер, потеплеет до -2..+2 градусов.

В воскресенье ожидается снег и метель, во многих районах — мокрый снег и дожди. На смену порывистому юго-западному ветру придет северо-восточный, температура воздуха 0..+4 градуса.

Со вторника начнется потепление, в солнечные дни ожидается до +10 градусов, однако по ночам температура может опускаться ниже 0 градусов.