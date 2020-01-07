Прогноз: скорее всего, в этом году в Латвии подорожают все продукты, кроме кофе и какао

Цены на многие продукты питания в этом году, вероятно, вырастут, исключением станут кофе и какао, стоимость которых, возможно, продолжит снижаться, гласит прогноз Центра содействия сельскохозяйственному рынку (ЦССР).

Представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе сообщила, что цены на продукты питания в Латвии, за исключением кофе и какао, в ближайшие месяцы, вероятнее всего, не уменьшатся. Как и в остальном мире, в Латвии могут вырасти цены на куриное мясо, сыр и свинину из-за растущего спроса на эти продукты в Китае. Цены на молочные продукты также растут, несмотря на падение цен на масло в конце прошлого года.

По словам Гулбе, несмотря на прогнозируемое снижение цен на несколько групп продуктов питания в мире, цены на продукты питания в Латвии могут вырасти из-за резкого увеличения цен на топливо. Кроме того, в Латвии выросли затраты на рабочую силу, которые оказывают существенное влияние на стоимость продуктов питания.

Согласно информации ЦССР, в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года значительно выросли цены на хлеб, свинину, молочные продукты, большинство фруктов и овощей. Ощутимо подешевели только кофе, масло, а также некоторые фрукты и овощи.

Во второй половине прошлого года цены на большинство продуктов питания в Латвии начали расти. В основном это связано с изменением цен на мировом и европейском рынках. Например, цена кефира жирностью 2% за год выросла на 14% — с 84 центов до 96 центов за литр, а цена творога жирностью 5% увеличилась на 13% — с 4,98 евро до 5,62 евро за килограмм. В свою очередь цена сливочного масла жирностью 82% после неадекватного повышения цен упала на 19%, — с 9,12 до 7,43 евро за килограмм. Цена на кофейные зерна упала на 6% — с 14,99 евро до 14,10 евро за килограмм. Цена на ржаной хлеб выросла на 25% — с 1,10 до 1,37 евро за килограмм.