Прогноз: в Латвии может быть около сотни смертей во время первой волны коронавируса

Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) смоделировал возможное развитие событий в Латвии во время пандемии нового коронавируса. Общее число смертей может достигнуть 125, а пик эпидемии придется на конец апреля.

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Институт подготовил три сценария развития событий - оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.

Согласно реалистичному прогнозу, в Латвии достаточно больничных коек, чтобы справиться с наплывом зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Латвии потребуются 229 больничных коек, сейчас в больницах доступны 2 600 коек. 52 койки понадобятся в отделении интенсивной терапии. Сейчас таких коек 64. Помимо прочего, ученые прогнозируют, что стране понадобятся 44 инвазивных вентилятора легких.

Пик первой волны эпидемии придется на 25 апреля. Пик смертности - на 29 апреля, в этот день могут умереть сразу восемь человек. В сумме умрет около 125 человек.

В оптимистичном прогнозе в Латвии от нового коронавируса умрет не больше 30 человек, в пессимистичном - около 300. Даже в худшем сценарии Латвии хватит обычных больничных коек, но вот с койками в отделении интенсивной терапии могут возникнуть проблемы - в худшем случае потребуется более 160 коек, хотя в стране их только 64.

Прогноз составлен исходя из того, что жители будут соблюдать физическую дистанцию и касается только отрезка времени до августа 2020 года.

В Эстонии ученые прогнозируют пик эпидемии 25 апреля, общая смертность составит 484 человека и достигнет высшей точки 27 апреля - 23 смерти. Стране в реалистичном сценарии не хватит коек интенсивной терапии - всего их 41, а понадобится 176.

В Литве пик эпидемии также может прийтись на 25 апреля, ученые ожидают 104 смерти. Пик смертности наступит 26 апреля, в этот день могут умереть три человека. Больничных коек для обычных пациентов и пациентов интенсивной терапии в стране достаточно даже при худшем сценарии.