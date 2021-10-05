Прогнозируется, что заболеваемость Covid-19 удвоится к середине октября

К 16 октября число новых случаев Covid-19 в сутки может достичь 2000, прогнозирует Министерство здравоохранения. Ведомство также предоставило информацию о том, сколько вакцинированных и сколько невакцинированных от Covid-19 жителей были госпитализированы на минувшей неделе и сравнило распространенность инфекции в привитой и непривитой группах общества.

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Среди невакцинированных жителей зафиксировано 499,8 случаев Covid-19 на 100 тысяч человек (на пршлой неделе — 303,8). Среди привитых — 172,3 случая на 100 тысяч жителей (на прошлой неделе — 107,6 случаев). И доля заболевших, и динамика роста заболеваемости свидетельствуют о том, что вакцинация все же бережет от вируса.

Еще более важный показатель — госпитализации. На минувшей неделе в больницы в состоянии средней тяжести были доставлены: 131 непривитый житель и 25 привитых жителей (84% госпитализированных не прошли вакцинацию). В тяжелом состоянии в больницы попали 66 непривитых и 9 привитых жителей. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) подчеркнул, что в стационары попадают привитые жители в очень солидном возрасте и с различными болезнями.

Также презентации Министерства здравоохранения содержали следующие факты: