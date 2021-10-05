Прогнозируется, что заболеваемость Covid-19 удвоится к середине октября

К 16 октября число новых случаев Covid-19 в сутки может достичь 2000, прогнозирует Министерство здравоохранения. Ведомство также предоставило информацию о том, сколько вакцинированных и сколько невакцинированных от Covid-19 жителей были госпитализированы на минувшей неделе и сравнило распространенность инфекции в привитой и непривитой группах общества.
Среди невакцинированных жителей зафиксировано 499,8 случаев Covid-19 на 100 тысяч человек (на пршлой неделе — 303,8). Среди привитых — 172,3 случая на 100 тысяч жителей (на прошлой неделе — 107,6 случаев). И доля заболевших, и динамика роста заболеваемости свидетельствуют о том, что вакцинация все же бережет от вируса.
Еще более важный показатель — госпитализации. На минувшей неделе в больницы в состоянии средней тяжести были доставлены: 131 непривитый житель и 25 привитых жителей (84% госпитализированных не прошли вакцинацию). В тяжелом состоянии в больницы попали 66 непривитых и 9 привитых жителей. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) подчеркнул, что в стационары попадают привитые жители в очень солидном возрасте и с различными болезнями.
Также презентации Министерства здравоохранения содержали следующие факты:
- За неделю прирост подтвержденных случаев Covid-19 составил 62,2%. Всего зафиксировано 6586 новых случаев. В среднем на прошлой неделе фиксировалось 979 новых случаев.
- По прогнозам, к 31 октября будут фиксироваться 1600-2700 новых случаев инфицирования в сутки. К 16 октября может быть достигнут порог в 2000 случаев в сутки (удвоение за две недели). К 23 октября число госпитализаций может достичь 120 эпизодов в сутки, к 24 октября в больницах могут находиться уже 1200 "ковидных" пациентов.
- Заболеваемость растет во всех возрастных группах. Хотя больше всего инфицированных среди детей, людей молодых и среднего возраста, пошла вверх кривая заболеваемости людей старше 60 лет.
- Тройка лидеров по заболеваемости Covid-19 среди регионов — Резекне, Адажский и Балвский края.
- На 4 октября 79% коек, предусмотренных для "ковидных" пациентов, заняты.
- На 4 октября 183 работников здравоохранения инфицированы, 205 не могут выполнять свои обязанности, поскольку являются контактными лицами и находятся на самоизоляции.
- Служба неотложной медицинской помощи получает в сутки в среднем 98 вызовов к "ковидным" пациентам.
- На 4 октября как минимум одну дозу вакцины получили 49,3% жителей (завершили вакцинацию 45,5%).