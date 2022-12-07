Прогнозируется приток украинских детей в латвийские школы

В дальнейшем ожидается еще больший приток детей украинских беженцев в латвийские школы, такой прогноз на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества дал советник министра образования и науки по юридическим вопросам Янис Озолс, сообщает агентство LETA.

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Летом в системе общего образования было зарегистрировано четыре тысячи украинских детей, а в cейчас этот показатель падает. Это объясняется тем, что семьи хотят вернуться на освобожденные территории в своей стране. Однако с учетом того, как разрушается гражданская инфраструктура в Украине в начале отопительного сезона, ожидается, что в будущем количество украинских детей в латвийских школах может увеличиться.

Озолс предположил, что часть детей-беженцев войны в будущем останется в Латвии. Около 2500 украинских детей подали заявки на участие в лагерях, которые были организованы с целью изучения латышского языка украинскими школьникам, а с сентября вступила в силу норма, согласно которой украинские дети также должны получать образование на латышском языке, Некоторые украинские дети обучаются по программам дистанционного образования в Украине, но точное число таких детей в настоящее время Министерство образования и науки не знает.

Представитель министерства отметил, что хотя владение латышским языком у украинских детей-беженцев разное, все они нуждаются в индивидуальных планах обучения и других механизмах поддержки.

Начат и процесс включения украинских учителей в систему образования Латвии, отметил Озолс. На этих педагогов распространяется требование владения госязыком, но некоторым из них, даже не обладающим достаточным знанием латышского языка, было предоставлено временное разрешение на осуществление обучения — например, преподавание предметов на иностранных языках.

Лиене Вороненко, руководитель Государственного центра содержания образования, отметила, что в настоящее время желание работать в Латвии изъявили около 250 украинских учителей, но многим из них не хватает знания латышского языка. Поэтому они постепенно изучают латышский язык и параллельно работают с украинскими учащимися.

Здесь можно почитать о том, как справляются с учебой в латвийских школах украинские дети.

Депутат Сейма Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство") обратила внимание на отсутствие учебных материалов, которые должны быть предоставлены украинским педагогам, которые вовлечены в процесс обучения. Она предложила Министерству образования и Государственному центру содержания образования подумать о различных механизмах поддержки как украинских преподавателей, так и учеников.

В свою очередь, депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс спросил, существует ли системный подход к тому, как власти реагируют на моббинг в школах, направленный против украинских школьников. Вороненко ответила на вопрос, сказав, что у общества в целом есть существенные проблемы с толерантностью. Озолс отметил, что каждый случай моббинга нужно оценивать индивидуально, так как причины у них разные. Со следующего года местные самоуправления получат особое финансирование для привлечения психологов, которые помогут предотвратить моббинг в школах, где есть его явные признаки.