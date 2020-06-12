Прогнозируя рост безработицы, Минблаг предлагает ряд новых мер поддержки

Прогнозируя рост безработицы по окончании выплат пособий по простою, Министерство благосостояния разработало ряд новых мер поддержки занятости, которые будут рассмотрены на следующем заседании правительства.

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Выплата пособий по простою будет прекращена после 30 июня.

Одной из запланированных мер поддержки являются зарплатные субсидии. Работодателям планируется выделять субсидии в размере 50% от месячной зарплаты работника в течение четырех месяцев. Максимальный размер зарплатной субсидии составит 430 евро в месяц.

Каждый работодатель сможет получить поддержку для количества безработных, которое не превышает 50% от общего числа работников предприятия, но не более 20 человек.

Заявки на участие в этом мероприятии работодатели могут подавать до 31 декабря 2021 года.

Для получения зарплатных субсидий предприниматель должен не менее чем за 10 дней до этого опубликовать информацию о вакансии на портале вакансий Государственного агентства занятости.

Кроме того, Минблаг планирует выделить поддержку потерявшим работу студентам. Также планируется организация временных общественных работ для людей, у которых закончилось пособие по безработице, а также безработных, которое не получают пособие. Оплата такой работы будет составлять 200 евро в месяц.

В настоящее время правила Кабинета министров предусматривают, что безработные могут участвовать в общественных работах не более четырех месяцев за 12-месячный период, но этот срок планируется продлить до шести месяцев.

Минблаг в сотрудничестве с Министерством образования и науки разработал меры поддержки, которые призваны помочь безработным студентам высших учебных заведений преодолеть вызванные чрезвычайным положением неблагоприятные последствия.

Студентам-очникам, получившим статус безработных, будет предложено принять участие в мероприятии развития навыков, например, организаторских или ИТ-навыков, выполняя конкретные функции в своем вузе. Студентам будет выплачиваться стипендия в размере 10 евро за каждый день участия в программе. Ее длительность составит до шести месяцев.

Планируется, что вышеупомянутые предложения будут утверждены на следующем заседании правительства и вступят в силу еще в июне.