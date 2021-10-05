Прогнозы Минздрава: число госпитализированных с Covid-19 может удвоиться к концу месяца
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

К концу октября количество больных Covid-19 в больницах может достичь 1300 человек. Такие прогнозы были представлены Минздравом на заседании правительства во вторник.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил на заседании, что уже в середине октября в Латвии высока вероятность регистрации приблизительно 2000 новых случаев инфицирования в день.

"Если на прошлой неделе мы наблюдали по 1200 случаев несколько дней подряд, то вскоре это могут быть уже 2000 случаев в день", — подчеркнул министр.

Специалисты прогнозируют, что на исходе октября в Латвии будет от 1600 до 2700 новых случаев Covid-19 в день. Соответственно, следует ожидать и существенного наплыва пациентов в больницы.

"Таким образом, во второй половине октября в больницах уже будут находиться не 630, как сейчас, а по крайней мере 1200 пациентов", — заявил Павлютс.

Как сообщалось ранее, в Латвии выявлено 1010 новых случаев Covid-19 и получены сообщения о смерти 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

14-дневная кумулятивная заболеваемость выросла с 600,6 до 627,9 случая на 100 000 населения. Более высокий кумулятивный показатель в Латвии наблюдался только во время пика предыдущей зимней волны Covid-19 в январе, когда он составлял более 600 случаев с 30 декабря по 23 января, а в отдельные дни приближался к 700.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 785 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 225 были вакцинированы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни