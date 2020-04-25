Программа занятости школьников этим летом отменяется

Организуемые Государственным агентством занятости (ГАЗ) мероприятия занятости школьников этим летом не состоятся, сообщили агентству LETA в ГАЗ.

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Такое решение ГАЗ приняло на основании нынешней ситуации на рынке труда и изменений в образовательном процессе из-за Covid-19.

ГАЗ вместе с Министерством благосостояния пересматривает все свои услуги и мероприятия, чтобы адаптировать их к нынешней ситуации на рынке труда и предоставить помощь как можно большему количеству людей, которых коснулся кризис, заявляет ГАЗ.

Программу летней занятости школьников ГАЗ организует с 2004 года, однако в 2009 году в связи с оптимизацией бюджета под влиянием мирового экономического кризиса программа была заморожена на пять лет и возобновилась только летом 2014 года.

Сейчас ГАЗ выражает надежду на то, что мероприятия летней занятости школьников можно будет возобновить уже в следующем году.