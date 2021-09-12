Прогрессивно или агрессивно? Каким будет рижский транспорт через 5-10 лет

Чтобы улучшить мобильность в столице Латвии, надо поменьше перемещаться, из 600 тысяч частных автомобилей оставить 100-150 тысяч, активнее использовать каршеринг, поезда, водные переправы, велосипеды и скутеры, создать единое приложение на все виды передвижения, а главное — умудриться разъяснить всем жителям, что это им во благо, при этом не разругавшись окончательно. К таким выводам пришли эксперты транспортной сферы, собравшиеся на обсуждение темы "Мобильность в Риге".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тема транспорта стала фундаментом новых рижских властей, она же может стать и их могилой. Редкий рижанин эмоционально не высказался по поводу велодорожек, столбиков, новых ограничений на скорость и расправу с бесплатными местами автостоянок под домом. То ли еще будет, когда центр превратится в великую стройку и непроездную пробку имени Rail Baltica…

При этом "прогрессивное" руководство Рижской думы действовало исключительно из благих намерений — сделать мобильность в столицы доступной и безопасной для всех участников движения, почистить столичный воздух от выхлопов и вернуть жителей в деградирующий центр города, который они покинули в пользу симпатичных и экологичных подрижских поселков — Марупе, Пиньки, Берги и других.

Однако, донести свои планы до непосредственных пользователей прогрессивных изменений у Рижской думы никак не получается. Большая часть нововведений возникает на улицах как грибы после дождя, подвергается яростной критике противников и защите сторонников. Самые громкие, напористые и бескомпромиссные — активисты общества "Город для людей", к которым городские власти тщательно прислушиваются, забывая о том, что "люди" бывают очень разные. В итоге уровень оценки работы Рижской думы со стороны горожан, особенно пожилых и русскоязычных, заметно снизился.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/snizilas-ocenka-gorozhanami-deyatelnosti-rizhskoj-dumy-naibolee-kritichny-lyudi-v-vozraste-socialno-uyazvimye-i-russkoyazychnye.d?id=53565555

Руководитель компании планировщиков городов Grupa 93 Нейл Балгалис организовал обсуждение сложившейся ситуации, на которое пригласил как экспертов по разным видам транспорта, так и представителей Рижской думы, Rīgas satiksme, Автотранспортной дирекции.

Как выглядит транспортная ситуация Риги?

По Латвии ездят 600-700 тысяч машин, из которых половина приходится на рижан — это самый низкий показатель в ЕС. При этом в 49% домохозяйств машин нет вообще — это один из самых высоких показателей в Европе.

Общественным транспортом пользуются около 50% рижан — это очень хороший показатель, но он дорого стоит: каждый год Рига платит Rīgas satiksme дотации на 105 млн евро.

К чему движется рижский транспорт?

В разработке — единая система покупки в телефонах и киосках билетов на общественный транспорт — от разовых проездов до абонементов, единых проездных и интеграции с региональными маршрутами. В перспективе туда добавятся аренда велосипедов, скутеров и автомобилей.

на общественный транспорт — от разовых проездов до абонементов, единых проездных и интеграции с региональными маршрутами. В перспективе туда добавятся аренда велосипедов, скутеров и автомобилей. В планах — сделать публично доступными GPS-данные общественного транспорта , чтобы пассажиры могли в реальном времени видеть движение на улицах, прогнозировать свой отъезд-приезд, не мерзнуть, не мокнуть и никуда не опаздывать. Также в планах — создать единую интерактивную карту рижского транспорта.

, чтобы пассажиры могли в реальном времени видеть движение на улицах, прогнозировать свой отъезд-приезд, не мерзнуть, не мокнуть и никуда не опаздывать. Также в планах — создать единую интерактивную карту рижского транспорта. Интеграция поездов и водного транспорта (через Даугаву) в общую систему мобильности Риги. К примеру, сейчас по рабочим дням из Иманты уходит 40 электричек, которые за 15-16 минут доезжают до центра без пробок и проблем. Надо состыковать их расписание с другими видами транспорта.

(через Даугаву) в общую систему мобильности Риги. К примеру, сейчас по рабочим дням из Иманты уходит 40 электричек, которые за 15-16 минут доезжают до центра без пробок и проблем. Надо состыковать их расписание с другими видами транспорта. Идеал — добраться из центра в любой конец города с максимум одной пересадкой за полчаса.

с максимум одной пересадкой за полчаса. Самый большой вызов — пункты мобильности , вплоть до работающей в других странах формулы "оставь свое авто на бесплатной стоянке — едь на общественном транспорте бесплатно".

, вплоть до работающей в других странах формулы "оставь свое авто на бесплатной стоянке — едь на общественном транспорте бесплатно". В ближайших два года по Риге будут ездить 9% автобусов без выбросов, средний возраст автобусов — чуть больше 4 лет, 40% автобусов оборудуют велосипедодержателями.

Что тормозит рижский транспорт?

Не хватает доступных исследований текущей ситуации и мониторинга перемен. Та же манипуляция с велодорожками на улице Чака никак не была подкреплена цифрами. Неизвестно, как меняются привычки передвижения в разные времена года, сколько людей и куда едут.

и мониторинга перемен. Та же манипуляция с велодорожками на улице Чака никак не была подкреплена цифрами. Неизвестно, как меняются привычки передвижения в разные времена года, сколько людей и куда едут. Вся городская инфраструктура фрагментирована — от системы дождевой канализации до велодорожек — все сами по себе,нет единой системы, плана и видения.

— от системы дождевой канализации до велодорожек — все сами по себе,нет единой системы, плана и видения. Нововведения возникают на улицах города явочным порядком с агрессивной повесткой из серии "вы ничего не понимаете — что с вами обсуждать". Общество поляризовано, рассредоточилось по "пузырям", которые друг друга не слышат. Рига должна взять на себя роль лидера мнений, который предъявит рижанам планы развития их районов и доходчиво объяснит, почему так будет лучше.

из серии "вы ничего не понимаете — что с вами обсуждать". Общество поляризовано, рассредоточилось по "пузырям", которые друг друга не слышат. Рига должна взять на себя роль лидера мнений, который предъявит рижанам планы развития их районов и доходчиво объяснит, почему так будет лучше. На сегодня только согласование велостоянки в Риге занимает год. "Как говорится, в Риге легче построить атомную электростанцию, чем велопарковку", — пошутил Нейл Балгалис.

Большинство нововведений зависят от погоды и ритма жизни. В дождь и снег шеринговые самокаты и велосипеды не пользуются спросом, зато автомобили расхватывают сразу. Когда всем надо на работу и в школы — свободного шерингового транспорта не найти, зато потом он стоит. Многие не прочь уехать на арендованном автомобиле в Марупе или Пиньки, но мало кто хочет ехать на нем обратно.

"Почему мы вообще куда-то стремимся ехать? — предложил задуматься транспортный критик Паулс Тимротс, — Надо мыслить в обратном направлении, как поменьше передвигаться. Половину рижских пробок составляют любящие родители, которые везут детей в хорошую школу: из Марупе и Берги — в государственные гимназии и престижные спортивные секции. Что-то здесь не так?"