"Прогрессивные" хотят закрыть в Риге все игорные залы вне гостиниц

Правящая в столице партия "Прогрессивные" хочет закрыть все залы азартных игр в Риге, находящиеся не в отелях. Такую возможность предусматривает новый проект территориального планирования Риги.

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На этой неделе завершилось общественное обсуждение нового проекта территориального планирования Риги. Как сообщают "Прогрессивные", проект уже

предусматривает запрет на азартные игры на всей территории Риги кроме гостиниц. Азартные игры могут в этом случае проводиться в игорных залах, залах бинго, а также в местах проведения ставок или ставок, если только такие игорные заведения расположены в четырехвездочных или пятизвездочных отелях.

"Прогрессивные" считают, что сразу после утверждения Рижской думой нового территориального плана города необходимо начать процесс закрытия игровых залов, казино и других подобных мест. Сейчас самоуправление ограничивает длительный срок выдачи разрешений на работу игорных заведений. Срок действия разрешений, выданных в предыдущие годы, истекает через пять лет после принятия решения о предоставлении разрешения

"К сожалению, действующий закон не позволяет нам закрывать игорные залы по всей Риге. В четырехзведочных и пятизвездочных отелях они могут согласно закону остаться. Однако со временем уже на национальном уровне нужно добиться полного закрытия игорных залов в столице. Этот шаг несомненно пойдет на благо многим жителям, которые больше не будут терять свои деньги в так называемых "лайметавах" и больше времени смогут уделять своим семьям", — считает депутат Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Мирослав Кодис (Par!/"Прогрессивные").

В 2018 году, как сообщало агентство LETA, Комитет городского развития Рижской думы поддержал предложение Новой Консервативной партии в дальнейшем разрешать проведение азартных только в четырехзвездочных и пятизвездочных гостиницах. Тогда же было дано согласие включить это предложение в территориальный план Риги, который будет действовать до 2030 года.