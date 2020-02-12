"Прогрессивные" и "Развитие/За!" могут создать общий список на выборы в Рижскую думу

В конце этой недели партия "Прогрессивные" проведет опрос среди членов партии, чтобы выяснить, все ли согласны идти на выборы общим списком с "Развитие/За!".

Как агентству LETA пояснил член правления партии Мартиньш Коссович, из всех других партий переговоры дальше всего продвинулись именно с "Развитие/За!". Окончательное решение будет принято ориентировочно в середине следующей недели после электронного опроса.

Приоритеты "Прогрессивных" — реализация социальных программ и соблюдение принципов хорошего управления.

Сопредседатель "Развитие/За!" Даниэл Павлютс подтвердил агентству LETA, что его партия планирует стартовать на выборах вместе с "Прогрессивными". Общим кандидатом в мэры от списка будет Мартиньш Стакис ("Развитие/За!").