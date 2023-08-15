"Прогрессивные" и СЗК позитивно настроены к Силине — как к возможному кандидату в премьеры

Оппозиционные Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные", которые сейчас рассматриваются как потенциальные члены новой правящей коалиции, позитивно оценивают министра благосостояния Эвику Силиню ("Новое Единство") как кандидата в премьер-министры.

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Как сообщил агентству LETA председатель парламентской фракции "Прогрессивные" Каспарс Бришкенс, сотрудничество партии с Силиней как в должности министра благосостояния, так и в партийных переговорах, организованных "Новым Единством", можно оценить положительно.

По словам Бришкенса, если "Новое Единство" выдвинет Силиню, то она будет сильным кандидатом, поскольку имеет большой опыт работы в предыдущем правительстве в качестве доверенного лица премьера Кришьяниса Кариньша (парламентского секретаря премьера), а в нынышнем в качестве министра благосостояния.

"Если Силиня будет выдвинута, и если президент доверит ей пост премьер-министра, то мы, вероятно, поддержим ее", — сказал Бришкенс, выразив надежду, что совместная работа позволит достичь более динамичной модели коалиции.

По мнению политика, то, что премьер-министром может стать положительным сигналом для Латвии с точки зрения гендерного равенства, и это тоже хорошо.

В то же время "Прогрессивным" сложно представить себе "топового" политика "Нового Единства", против которого у партии были бы принципиальные возражения, признал Бришкенс.

Неофициально известно, что СЗК может очень положительно оценить Силиню как кандидата "нового поколения", если "Новое Единство" ее выдвинет на пост премьера, сообщает агентство LETA.

Как уже сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") объявил в понедельник, 14 августа, что уходит с поста премьер-министра и больше не будет претендовать на эту должность. Спустя несколько часов появилась неофициальная информация о том, что "Новое Единство" может выдвинуть в премьер-министры главу Минблага Эвику Силиню.

Кариньш сообщил на пресс-конференции, что в четверг подаст документ об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу.

"Новое Единство" определится со своей кандидатурой на пост премьер-министра в среду, 16 августа.

Согласно Сатверсме, кандидата в премьер-министры номинирует президент страны. Эдгар Ринкевич уже заявил, что после 17 августа начнет политические консультации с партиями, представленными в Сейме.

Конфигурация будущей коалиции — то есть, партийный состав — пока неизвестна.