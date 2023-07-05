"Прогрессивные" могут выдвинуть на должность исполняющей обязанности мэра Риги Линду Озолу

Фракция "Прогрессивных"/Par! в Рижской думе может инициировать выдвижение в исполняющие обязанности мэра Риги нынешнего вице-мэра Линду Озолу ("Код Риге", прежде — "Консервативные"). Об этом агентству LETA сообщил депутат Рижской думы от "Прогрессивных" Мирослав Кодис.

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По словам Кодиса, пока фракция "Прогрессивных"/Par! не договорилась о том, нужно ли созывать внеочередное заседание Рижской думы, чтобы рассмотреть этот вопрос, или же его можно поднять на очередном заседании думы на следующей неделе.

Мирослав Кодис подчеркнул: решение о том, что исполняющим обязанности председателя Рижской думы стал вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") вызывает сомнения.

В среду, 5 июля, было объявлено, что исполняющим обязанности председателя Рижской думы стал вице-мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). Голосование депутатов Рижской думы не понадобилось: в случае отставки мэра его обязанности автоматически переходят к одному из замов, пояснило Министерство по охране окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Трем вице-мэрам — Вилнису Кирсису ("Новое Единство"), Эдвардсу Ратниексу (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) и Линде Озоле ("Код Риге") — нужно было лишь договориться между собой, кто возьмет на себя обязанности председателя Рижской думы.

На заседании Рижской думы депутаты спорили о том, имеет ли юридический вес такая "взаимная договоренность" между тремя вице-мэрами о том, кто из них временно станет мэром. Если в регламенте самоуправления не оговорено, кто из трех замов будет исполнять обязанности председателя, то доверие по умолчанию выражается всем троим. VARAM подтвердило: допустимо, чтобы заместители председателя Рижской договорились между собой о том, кто будет выполнять обязанности председателя Рижской думы.

Напомним, что в понедельник, 3 июля, беспартийный мэр Риги Мартиньш Стакис, состоящий во фракции "Прогрессивных"/Par!, принял решение уйти в отставку из-за распрей в правящей коалиции, возникших в связи с расследованием возможных нарушений в Департаменте сообщения Рижской думы.

В своем публичном заявлении Мартиньш Стакис фактически признал, что как председатель Рижской думы утратил поддержку большинства депутатов самоуправления. В своем заявлении он фактически обвинил своих трех заместителей Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), Эдвардса Ратниекса (Нацобъединение/Латвийское объединение регионов) и Линду Озолу ("Код Риге", бывшие "Консервативные") в том, что они за его спиной начали формировать иную правящую коалицию.