"Прогрессивные": наш приоритет - вопросы безопасности

Вопросы внешней и внутренней безопасности являются приоритетом, и все остальные вопросы должны рассматриваться в этом контексте, заявил председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс после встречи с кандидатом на пост премьер-министра Эвикой Силиней ("Новое Единство").

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Он отметил, что во время встречи обсуждался широкий круг тем, в том числе важнейший вопрос - безопасность, и позиции "Прогрессивных" и "Нового Единства" по нему совпадают, в том числе о необходимости укрепления инфраструктуры, возможном усилении присутствия союзников и укреплении трансатлантических связей в рамках НАТО.

Что касается бюджета на следующий год, то "Прогрессивные" хотят видеть инвестиции в здравоохранение. На сегодняшних переговорах говорилось о том, как добиться, чтобы финансирование здравоохранения обеспечивало более качественные и доступные услуги для населения.

По вопросу развития экономики "Прогрессивные" подчеркнули важность устойчивости и зеленого курса, развития индустриальной политики и повышения конкурентоспособности.

Бришкенс отметил, что у партии есть сильные профессионалы и в сфере безопасности, и экономики, и "Прогрессивные" готовы к дальнейшим переговорам.

Как сообщалось, Силиня, которой президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства, в пятницу начала переговоры с Союзом зеленых и крестьян (СЗК), "Объединенным списком" (ОС), Нацобъединением и "Прогрессивными".

Ранее она заявила, что видит возможности формирования четырехпартийной коалиции в двух комбинациях: одной с "Прогрессивными", второй - с Нацобъединением.

Одна четырехпартийная модель предусматривает, что правительство сформируют "Новое Единство", ОС, СЗК и "Прогрессивные", вторая - "Новое Единство", ОС, СЗК и Нацобъединение.

Также Силиня отметила, что возможны и "другие вариации", чтобы сформировать стабильное правительство.