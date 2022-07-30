"Прогрессивные" не видят возможности сотрудничества с "Согласием", РСЛ и популистскими партиями

Политическая партия "Прогрессивные" в случае прохождения в очередной Сейм не видит возможности для сотрудничества с партией "Согласие", Русским союзом Латвии (РСЛ) и "демагогическими популистскими партиями", заявил кандидат в премьер-министры от "Прогрессивных" Каспар Бришкенс.

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В политическом спектре Латвии есть силы, которые используют раздробленность общества для увеличения своего политического капитала, считает политик. "Мы видели, как РСЛ и "Согласие" использовали события 9 и 10 мая не для объединения общества, а для того, чтобы еще больше его разделить".

"На противоположном фланге мы видим все эти демагогические популистские партии, у которых нет четкого видения ситуации, но которые очень активно настраивают общество на новые противостояния, при этом не предлагая никаких решений", — считает политик. "Мы получаем с этой стороны много громких слов, много острой критики, которая апеллирует к народному гневу, которая апеллирует к недовольству развитием страны до сих пор, но взамен ничего не предлагается. Все решения откладываются на послезавтра".

Как заявил Бришкенс, "Прогрессивные" готовы сотрудничать с теми политическими силами, которые готовы действовать на благо Латвии. Сотрудничество возможно с несколькими партиями в случае совпадения общего видения о развитии Латвии, политике безопасности и социальной сплоченности, считает политик.

Руководствуясь этими принципами, "Прогрессивные" готовы сотрудничать с любым партнером, чтобы создать сильную, дееспособную, амбициозную коалицию и приблизить Латвию к уровню развития Северных стран, заявил Бришкенс.

Кандидат в премьер-министры также видит возможности для сотрудничества с консервативными силами, отмечая: "Мы все хотим видеть в Латвии мощную, современную, конкурентоспособную экономику. Это идеи развития, выходящие за рамки политического спектра". Точно так же любая политическая сила заинтересована в том, чтобы Латвия была в безопасности, чтобы в стране были сильные рабочие места и успешный экспорт, считает Бришкенс.

Он выразил надежду, что партии, имеющие общие интересы, объединятся. Из-за взаимного соперничества и ревности сотрудничества не происходит, и в Латвии невозможно реализовать масштабные межотраслевые миссии, сказал политик, отметив, что "Прогрессивные" хотят это изменить. "Мы хотим сломать эту нынешнюю траекторию, потому что да, мы очень разные, но, в конце концов, мы все за Латвию. Неспособность к сотрудничеству и слабые сварливые коалиции не должны быть камнем преткновения для Латвии".