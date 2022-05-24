"Прогрессивные" объявят кандидата на пост премьер-министра на выборах в 14-й Сейм

Сегодня на пресс-конференции партия "Прогрессивные" назовет кандидатуры на пост премьер-министра и посты министров на выборах в 14-й Сейм, сообщил представитель партии Давис Лодзиньш.

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Мероприятие состоится в 11:00 в Panorama Hall гостиницы Wellton Riverside SPA Hotel, по адресу Набережная 11 ноября, 33, в Риге.

В пресс-конференции примут участие действующие и будущие лидеры партии, представители Pro platforma, а также профессионалы из различных отраслей и эксперты в области политики.

"Мы постоянно слышим, что нужны новые лица, новая энергия, новое видение, что люди устали от одних и тех же обещаний и решений. Мы много работали, чтобы предложить сильную команду к следующим выборам в Сейм", — подчеркивает сопредседатель "Прогрессивных" Антонина Ненашева.

"Прогрессивные" — правящая партия в Рижской думе. На внеочередных выборах в Рижскую думу "Прогрессивные" стартовали одним списком с коалиционным политическим объединением Attīstībai/Par!. В выборах в 14-й Сейм "Прогрессивные" намерены стартовать отдельно. По данным опроса SKDS, в апреле за эту партию были готовы отдать голос 4,4% респондентов.

Выборы в 14-й Сейм назначены на 1 октября.