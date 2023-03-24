"Прогрессивные": при рассмотрении госбюджета правящая коалиция не соблюдала закон

Правящая коалиция при рассмотрении госбюджета на 2023 год не соблюдала ряд норм закона, считает оппозиционная партия "Прогрессивные".
Например, график повышения заработной платы педагогам не рассматривался одновременно с утверждением государственного бюджета, как это предусмотрено протоколом заседания Кабинета министров от 17 сентября 2022 года. Более того, правительство не утвердило этот график до рассмотрения бюджета, хотя он был внесен в правительство 1 февраля текущего года.
При этом на протяжении нескольких лет нарушаются правила Кабинета министров "Порядок выделения базового финансирования научной деятельности", так как научные учреждения не обеспечены информацией и финансирование не предоставляется в установленные сроки, заявили в партии.
Тем самым, с точки зрения "Прогрессивных", нарушены нормы закона об образовании, Национального плана развития и основных направлений развития образования.
В связи с этим партия обратилась к министру финансов Арвилу Ашераденсу ("Новое Единство") с просьбой дать разъяснения.
"Тот факт, что Сейм при принятии бюджета не соблюдает законы и другие нормативные акты, бросает мрачную тень на законотворческую практику в стране. Сейм и Кабинет министров должны подавать пример обществу не только в принятии, но и в соблюдении принятых законов. Сами не соблюдая нормативные акты, учреждения не имеет морального права осуждать граждан, например, за уклонение от уплаты налогов. Это подрывает общественный договор и неприемлемо", — считает депутат "Прогрессивных" Андрис Шуваев.