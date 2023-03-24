"Прогрессивные": при рассмотрении госбюджета правящая коалиция не соблюдала закон
Foto: LETA

Правящая коалиция при рассмотрении госбюджета на 2023 год не соблюдала ряд норм закона, считает оппозиционная партия "Прогрессивные".

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Например, график повышения заработной платы педагогам не рассматривался одновременно с утверждением государственного бюджета, как это предусмотрено протоколом заседания Кабинета министров от 17 сентября 2022 года. Более того, правительство не утвердило этот график до рассмотрения бюджета, хотя он был внесен в правительство 1 февраля текущего года.

При этом на протяжении нескольких лет нарушаются правила Кабинета министров "Порядок выделения базового финансирования научной деятельности", так как научные учреждения не обеспечены информацией и финансирование не предоставляется в установленные сроки, заявили в партии.

Тем самым, с точки зрения "Прогрессивных", нарушены нормы закона об образовании, Национального плана развития и основных направлений развития образования.

В связи с этим партия обратилась к министру финансов Арвилу Ашераденсу ("Новое Единство") с просьбой дать разъяснения.

"Тот факт, что Сейм при принятии бюджета не соблюдает законы и другие нормативные акты, бросает мрачную тень на законотворческую практику в стране. Сейм и Кабинет министров должны подавать пример обществу не только в принятии, но и в соблюдении принятых законов. Сами не соблюдая нормативные акты, учреждения не имеет морального права осуждать граждан, например, за уклонение от уплаты налогов. Это подрывает общественный договор и неприемлемо", — считает депутат "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

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