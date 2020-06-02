"Прогрессивные" все-таки остаются в союзе с "Развитие/За!"

Несмотря на разногласия, большая часть "Прогрессивных" на собрании проголосовала за то, чтобы остаться в союзе с "Развитие/За!", сообщает LETA.

Партия "Прогрессивные" провела внутренний опрос, чтобы выяснить, выступать ли единым списком с объединением "Развитие/За!" на выборы в Рижскую думу, как планировалось ранее. В опросе приняло участие около 200 членов партии, и большинство решило продолжать сотрудничество.

"Развитие/За!" и "Прогрессивные" были первыми, кто сообщил об общем старте на выборах в Рижскую думу. Однако события с Мартиньшем Бондарсом ("Развитие/За!") и с тем, что его партия считает, что он должен сохранить должность после решения суда взыскать с него 15 миллионов евро по делу Latvijas Krājbankas, пошатнули уверенность "Прогрессивных".

По словам Коссовича, их не устраивает то, что Бондарс остается на должности, но они не могут повлиять на решение "Развитие/За!". По его мнению, это бросает тень на весь общий список кандидатов.

Еще один вопрос, по которым разошлись позиции партий — судьба бывшего велотрека "Марс", где собираются строить здание Службы Госбезопасности (СГБ). "Развитие/За" считает, что строительство нельзя откладывать, потому что это вопрос национальной безопасности. А сопредседатель "Прогрессивных" — экоактивист Эдмунд Цепуритис. Он и Селина Ванцане, которая тоже должна быть в объединенном списке на выборы в Рижскую думу, в четверг участвовали в акции протеста против строительства здания СГБ.

В общий список двух партий входят 63 человека. 18 из них — члены партии "Прогрессивные", 18 — члены движения "За!", 18 — члены "Развитие Латвии", два члена партии "Рост" (Izaugsme) и несколько независимых кандидатов.