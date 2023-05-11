"Прогрессивные" выдвигают в президенты сотрудницу Еврокомиссии Элину Пинто

Оппозиционная партия "Прогрессивные" выдвинет на пост президента страны эксперта по государственному управлению Элину Пинто. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс.

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На пресс-конференции Пинто отметила, что Латвия сейчас нуждается в решительном и инклюзивном, энергичном и эмпатичном руководстве, а в долгосрочном стратегии, ясных целях и способность организовать политические и гражданские силы.

"Как беспартийный президент государства я готова взять на себя государственную и глубоко личную ответственность за Латвию. Я готова вложить как свой интернациональный темперамент, так и теплое чувство принадлежности к нашему народу, которое я культивировала все эти годы. Я готова вложить в эту работу смелость и энергию поколения восстановленной независимости Латвии", — заявила кандидат в президенты от "Прогрессивных".

Главным приоритетом Пинто на высоком посту будет безопасность, а также борьба с насилием и равнодушием. Она подчеркнула, что национальная безопасность также означает непоколебимую и твердую поддержку Украины.

Ее вторым приоритетом будет устойчивое развитие, а это, по словам Пинто, означает, что нужно "прекратить давать пустые обещания" и инвестировать в здоровье, благополучие и образование.

Третий приоритет Пинто — молодежь. "Несправедливо, что молодым людям придется жить десятки лет жить с последствиями решений, основанных на ценностях старшего поколения. Каждое сегодняшнее решение должно отражать ценности молодых людей", — считает Пинто.

Точно так же Пинто пообещал не "прятаться в замке" и работать в регионах.

Элина Пинто — активистка латышской диаспоры в Европе, семь лет возглавляла Европейскую латышскую ассоциацию. Согласно общедоступной информации, она работала в различных учреждениях Европейского союза (ЕС) и международных организациях.

С 2023 года Пинто является главой отдела коммуникации и партнерства в представительстве Европейской комиссии в Люксембурге. До этого она работала в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейской комиссии, Европейской службе внешних связей и Совете ЕС.

Пинто также была директором отдела в Бюро омбудсмена и советником нынешнего президента Эгиля Левитса по вопросам современного государства и устойчивого развития.

Пинто получила степень магистра права в Латвийском университете, а также степень магистра прав человека и демократизации в Европейском межуниверситетском центре . Дополнила образование в Лондонской школе экономики и Люксембургском университете.

С 2021 года она участвует в движении исследователей, бизнесменов и профессионалов латвийской диаспоры "Экономическое сотрудничество и инвестиции в Латвии" ("esiLV") и возглавляет аналитический центр профессионалов из международных организаций.

Ранее Бришкенс пообещал, что кандидатом на пост президента страны, выдвигаемой политической силой, которую он представляет, будет "очень харизматичная, высокообразованная, профессионально опытная женщина"