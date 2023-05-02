"Прогрессивные" выдвинут своего кандидата на пост президента

Партия "Прогрессивные" планирует на следующей неделе объявить своего кандидата в президенты.

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Сопредседатель политической силы Андрис Шуваев заявил сегодня утром в интервью программе TV3 "900 секунд", что партия выбрала своего кандидата на пост президента и объявит о нем на новой неделе.

Для "Прогрессивных" важно, чтобы будущий президент был четко ориентирован на еще более глубокую интеграцию в Евросоюз и НАТО, а также разделял западные ценности.

Кроме того, партии важно, чтобы новый президент активнее работал с вопросами прав человека и верховенства закона, например, в связи с законом о совместном проживании и минимальным уровнем дохода.

"Мы хотим видеть президента, который публично и политически будет определенно более активен в продвижении этих двух вопросов", — отметил Шуваев.

Как сообщалось ранее, предприниматель Улдис Пиленс первым заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента.

Позже действующий президент Эгил Левитс сообщил, что готов баллотироваться на второй срок в качестве президента страны.

Выборы президента состоятся в Сейме в последний день мая.