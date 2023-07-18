"Прогрессивные"/Par! хотят ликвидировать посты двух вице-мэров Риги

Фракция "Прогрессивных"/Par! в Рижской думе хочет сменить политическую ответственность за отрасль сообщения и транспорта в столице, а также ликвидировать посты двух вице-мэров города. Об этом агентству LETA сообщила представитель фракции Юстине Пантелеева.

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Политик признала, что, возможно, создание трех постов вице-мэров было ошибкой при создании "коалиции перемен" в Рижской думе после внеочередных выборов. Напомним, что до 2020 года у председателя Рижской думы был только один заместитель.Появление постов трех вице-мэров было связано с тем, что политические силы, вошедшие в "коалицию перемен", объяснилось в 2020 году целью — "обепечить стабильность и успешное исполнение целей коалицией Рижской думы".

"Прогрессивные"/Par! также инициировали обсуждение о ротации политиков на должности мэра, и укреплении комитетов Рижской думы.

Пантелеева подчеркнула, что все предложения — это видение именно "Прогрессивных"/Par!, им фракция еще ждет ответа на такое предложение от партнеров в Рижской думе.

В то же время, как сообщает агентство LETA, все три вице-мэра Рижской думы скептически отнеслись к возможности смены председателя городской думы в короткие сроки.

Прозвучало и мнение о том, что ликвидация должностей вице-мэров приведет к сосредочению власти в одних руках и снизит демократичность в процессе принятия решений.

Один из вице-мэров — исполняющий сейчас обязанности мэра Риги — Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил, что на сегодняшней встрече с партнернами надеялся больше поговорить о предстоящей работе, а не о должностях. А "Прогрессивные"/Par! больше говорили о постах и не хотели говорить о задачах, которые необходимо выполнить.

Кирсис заявил, что "Новое Единство" рассмотрит предложение о смене политической ответственности за дорожное движение в столице. Личное мнение Кирсисса: в сфере дорожного движения сделано очень много, много проектов начато и будет завершено, аккумулированы средства на улучшение транспортной инфраструктуры.

В то же время и.о. мэра подвергает критике работу Комитета Рижской думы по жилью и среды, который возглавляет представитель "Прогрессивных"/Par!. В частности, не организована работа Rīgas namu pārvaldnieks, нет прогресса в работе над повышением энергоэффективности жилых домов.

Еще один вице-мэр Риги Линда Озола ("Код Риге") подчеркнула, что сейчас не следует говорить о разделении обязанностей или смене должностей, так как это не поможет переговорам, а будет их торпедировать.

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В целом трое вице-мэра (третий — Эдвардс Ратниекс из Национального объединения/Латвийского объединения регионов) признали, что переговоры о коалиции в Рижской думе существенно не продвинулись, а скорее стоят на месте.

Стороны признали, что обещали в дальнейшем воздерживаться от резких высказываний в адрес друг друга, тем самым улучшая атмосферу переговоров. Если это обещание удастся выполнить, то это станет шагом к сотрудничеству, признал Вилнис Кирсис.

Напомним, что после отставки мэра Риги Мартиньша Стакиса("Прогрессивные"/Par!) фактически распалась коалиция Рижской думы, состоящая из "Прогрессивных"/Par!, "Нового Единства", Национального объединения/Латвийского объединения регионов и "Кода Риге" (бывшие "Консервативные"). Раскол коалиции произошел после конфликта из-за оценки работы Департамента транспорта Рижской думы, предшествовавшего отставке Стакиса.

Сейчас эти четыре политические силы ведут переговоры о создании коалиции того же состава, однако уже без Стакиса в должности мэра. Временно обязанности мэра города исполняет вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), однако к нему эти обязанности перешли автоматически, без голосования, что допускает устав Рижской думы в ситуации, когда мэр оставляет должность. Также должности вице-мэров занимают Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) и Линда Озола ("Код Риге").