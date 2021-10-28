Происходящее противоречит моим убеждениям: Раценис покинул правление Латвийской ассоциации врачей
Foto: LETA

Врач Карлис Раценис ушел из правления Латвийской ассоциации врачей (LĀB). По его словам, происходящее в правлении противоречит его убеждениям. Об этом сообщил портал Lsm.lv.

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В разговоре с Латвийский телевидением медик рассказал, что в у правления ассоциации разные интересы, и он больше не видит возможности эффективно там работать. "Это правление себя исчерпало", — заявил Раценис.

Врач также добавил, что считает неприемлемыми высказывания некоторых членов правления.

Уже сообщалось, что правление LĀB, которая обратилась к главе государства с просьбой об отставке министра здравоохранения Даниэлса Павлютса, уже несколько месяцев втянута во внутренние разногласия. Это связано с публичными заявлениями главы организации о вакцинах и ношении масок.

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