Производители пива: ограничения торговли не решат проблему неумеренного употребления алкоголя

Производители пива отреагировали на инициативу Министерства здравоохранения ввести запрет на торговлю алкоголем после 20.00 (сейчас запрет действует до 22.00). По мнению Латвийского союза пивоваров ограничения не приведут к сокращению неумеренного употребления алкоголя.

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Глава Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш говорит, что как опыт Латвии, так и опыт других стран показывает: ограничения торговли не снижают потребление, а способствуют нелегальному обороту алкоголя. А уже развитие нелегальной торговли создает риски продажи некачественного, опасного для здоровья алкоголя, и одновременно снижает поступление в госказну налогов от легальной продукции.

"Не доказана связь между сокращением законного времени приобретения алкоголя и снижением потребления алкоголя в стране", — говорит Лининьш, добавив, что есть обоснованные подозрения, что можно достичь прямо противоположного эффекта за счет роста потребления нелегальной продукции.

Лининьш пояснил, что ограничения торговли, запрещающие покупать фасованные алкогольные напитки для употребления дома, провоцируют появление подвыпивших людей в общественных местах, в том числе, на улицах. Одновременно такие ограничения способствуют неконтролируемому обороту алкогольных напитков — в том числе, в среде несовершеннолетних.

"Отрасль оценивает инициативу очень негативно, поскольку считает, что она не приведет к достижению заявленных целей в сфере охраны здоровья, и одновременно ведет к убытках латвийских производителей и экономики", — подчеркнул глава Латвийского союза пивоваров.

По словам Лининьша, в 2020 году отрасль пивоварения пережила падение на 7,8%. Объем произведенного пива, по новым данным, сократился на 2,5%, снизились и налоговые поступления отрасли. Согласно информации Службы госдоходов, за первые пять месяцев этого года — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на потребление отдано на 5,9% пива меньше.

"Как показывают цифры, в пивной отрасли нельзя говорить о повышении потребления, напротив, в отрасти наблюдается существенное снижение потребления", — отмечает Лининьш. Одновременно растет налоговая нагрузка на отрасль. Весной 2020 года, одновременно с началом пандемии, акцизный налог на пиво возрос на 5%, а в марте 2021 года — еще на 5%. Производственные расходы сохраняются на высоком уровне и продолжают расти.

"В таких условиях недопустима дополнительная налоговая нагрузка на производящие предприятия и введение новых ограничений", — уверен Лининьш. К тому же, ограничения негативно скажутся на местных производителях, которым все сложнее конкурировать с импортной продукцией, объемы которой на рынке растут.

В такой ситуации государству, считает Лининьш, следует максимально поддерживать местных производителей, а не устанавливать дополнительные ограничения и не повышать налоговую нагрузку.

"Это особенно важно в нынешних кризисных обстоятельствах. Отказ от повышения налоговой нагрузки окажет позитивное влияние на экономику и повысит доходы в долгосрочной перспективе", — прогнозирует глава Латвийского союза пивоваров.

Министерство здравоохранения предложило разрешить торговать в магазинах алкоголем только с 10.00 до 20.00 (сейчас разрешено — с 8.00 до 22.00). По мнению министерства, следовало бы ввести и запрет торговать алкоголем рядом с игровыми автоматами, рекламировать алкоголь, проводить скидочные акции "купи две по одной цене", если речь идет о бутылках со спиртным. Пока идеи Министерства здравоохранения публично обсуждаются. Затем решение примут Кабинет министров и Сейм.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, Латвия одна из нескольких стран ЕС, в которых за последние десять лет возросло употребление алкоголя.