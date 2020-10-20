Пройдет акция протеста против решения ограничить групповые тренировки внутри помещений
Foto: LETA

Акция протеста против решения правительства ограничить групповые тренировки в закрытых помещениях состоится сегодня в 11:30 возле здания Кабинета министров, сообщил агентству LЕТА бывший депутат Рижской думы Вадим Баранник ("Альтернатива").

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Организаторы акции протеста считают, что "решение Кабинета министров о фактическом запрете любой организованной физической активности в помещениях не только негативно скажется на социальном микроклимате в городах Латвии, но и лишит нормальной работы сотни тренеров и учителей клубов, не оказав им никакой государственной поддержки".

Организаторы мероприятия приглашают протестующих принести на акцию старую спортивную или танцевальную обувь, символизирующую "выброшенных на улицы" спортсменов, тренеров, учителей и учащихся. Обувь планируется разместить перед зданием Кабинета министров.

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