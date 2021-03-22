Пройдет онлайн-дискуссия об установленных в связи с Covid-19 ограничениях

Сегодня состоится онлайн-дискуссия предпринимателей о влиянии ограничений из-за пандемии Covid-19 на различные отрасли, сообщили агентству LЕТА организаторы дискуссии.

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На дискуссии также будут обсуждаться переход на удаленную работу и возможности сделать господдержку более продуманной и целенаправленной.

В дискуссии примут участие представители предприятий отрасли туризма, производства, услуг и др.

Дискуссия начнется в 11:00. Посмотреть ее трансляцию можно на странице президента Латвийской торгово-промышленной палаты Айгара Ростовскиса в Facebook.