Пройдет онлайн-дискуссия об установленных в связи с Covid-19 ограничениях
Foto: LETA

Сегодня состоится онлайн-дискуссия предпринимателей о влиянии ограничений из-за пандемии Covid-19 на различные отрасли, сообщили агентству LЕТА организаторы дискуссии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На дискуссии также будут обсуждаться переход на удаленную работу и возможности сделать господдержку более продуманной и целенаправленной.

В дискуссии примут участие представители предприятий отрасли туризма, производства, услуг и др.

Дискуссия начнется в 11:00. Посмотреть ее трансляцию можно на странице президента Латвийской торгово-промышленной палаты Айгара Ростовскиса в Facebook.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Новые проекты

Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€