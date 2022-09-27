Пройдет пикет за немедленное введение ЧП на латвийско-российской границе
Foto: LETA

Сегодня у здания Кабинета министров пройдет пикет с требованием о немедленном введении чрезвычайного положения на латвийско-российской границе.

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Начальник отдела внешней коммуникации управления коммуникации Рижской думы Угис Видаускис сообщил, что пикет организует не представленная в парламенте партия "Национальный союз "Справедливость"", его участники потребуют не впускать в Латвию ни одного гражданина России или Белоруссии и вытеснить всех нелегальных мигрантов, а также полностью прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Планируется, что в пикете примут участие 20 человек.

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