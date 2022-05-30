Прокуратура инициирует выдачу Сеймом для уголовного преследования депутата Бондарса (ДОПОЛНЕНО)

Прокуратура в связи с неким возможным преступным деянием инициирует выдачу Сеймом депутата и председателя парламентской Комиссии по бюджету и финансам Мартиньша Бондарса (Attīstībai/Par!), свидетельствует информация агентства LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Регламент работы Сейма предусматривает, что парламент должен дать согласие на начало уголовного преследования, арест или обыск члена Сейма. Готовит проект такого решения Комиссия Сейма по мандату, этике и заявлениям.

Во вторник, 31 мая, в повестку заседания этой комиссии включен вопрос о рассмотрении заявления Генеральной прокуратуры. Название заявление не указано, но на заседание комиссии приглашена окружной прокурор Рижского суда Мадара Грике.

Руководитель комиссии Янина Курсите-Пакуле (Национальное объединение) сказала агентству LETA, что у этой информации статус ограниченного доступа, и она не может приоткрыть, кого из депутатов прокуратура просит выдать для уголовного преследования.

Бондарс подтвердил агентству LETA, что комиссия рассмотрит "старое дело, связанное со мной". Депутат считает, что дело политически мотивировано, о чем свидетельствует "ряд фактов". Во вторник, в 13.00 политик намерен рассказать о них на специально созванной пресс-конференции.

В то же время LETA сообщает, что Мартиньш Бондарс допускает возможность уйти с поста главы комиссии Сейма по бюджету и финансам и может не баллотироваться в 14-й Сейм. Сам Бондарс не комментирует, будет ли связано его заявление для прессы с такими решениями. Он утверждает, что заявит о своей невиновности, и считает, что дело не только политическое, но и направленное против его семьи.

Латвийское телевидение сообщило, что запрос о выдаче Бондарса для уголовного преследования связан с подозрительным договором с женой, который гарантирует, что семейный дом не будет отнят в рамках дела о нанесении убытков Latvijas Krājbanka.

Согласно информации программы LTV De Facto в 2018 году Государственная полиция возбудила уголовный процесс, чтобы выяснить, не было ли сфальсифицировано соглашение, заключенное Бондарсом с его женой Иевой Бондаре о разделе имущества.

Этот договор гарантирует, что политик не может быть лишен семейного жилья, если суд признает Бондарса виновным в причинении ущерба Latvijas Krājbanka, говорилось в программе.

Дом семьи Бондарсов в Марупе — отдельное имущество супруги политика. Запись об этом была сделана в Земельной книге летом 2017 года, однако Бондарс утверждает, что о доме — как об отдельном имуществе — супруги договорили на 11 лет раньше, еще в 2006 году. Однако по неизвестным причинам договор не был зарегистрирован.

С просьбой проверить договор Бондарса с женой Государственную полицию попросил политик Алексей Росликов. Полиция начала проверку, а Бондарс дал объяснения.

В начале весны 2018 года в полицию поступило заявление Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и началось расследование по факту подделки документов.