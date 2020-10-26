Прокуратура Латвии попросила Европарламент снять иммунитет Ушакова для начала уголовного преследования
Foto: DELFI

Прокуратура Латвии обратилась к президенту Европарламента Давиду Сассоли с просьбой cнять у евродепутата от Латвии Нила Ушакова ("Согласие") депутатский иммунитет, чтобы в его отношении можно было начать уголовное преследование и выдвинуть официальные обвинения. Об этом сообщает Новостная служба Латвийского телевидения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечается, речь идет о деле, которое Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало в отношении Ушакова за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.

Сам Ушаков после обыска в своем кабинете в начале 2019 года в фейсбуке сообщил, что было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое "валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

"Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", — заявил он.

Дело о запрещенном устройстве Ушакова было начато 7 октября 2019 года и выделено из уголовного процесса о коррупции в "Ригас сатиксме".

В прошлом году руководитель бюро информации Европарламента в Латвии Марта Рибеле пояснила агентству LETA, что в случае, когда у правоохранительного органа государства-члена ЕС есть подозрения, что депутат Европарламента совершил преступление в своей стране, то отношение к нему такое же, как к депутату парламента конкретной страны, то есть начинается процедура снятия депутатского иммунитета.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

43

Source

rus.DELFI.lv

Tags

"Согласие" KNAB Европарламент Нил Ушаков
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны