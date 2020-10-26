Прокуратура Латвии попросила Европарламент снять иммунитет Ушакова для начала уголовного преследования

Прокуратура Латвии обратилась к президенту Европарламента Давиду Сассоли с просьбой cнять у евродепутата от Латвии Нила Ушакова ("Согласие") депутатский иммунитет, чтобы в его отношении можно было начать уголовное преследование и выдвинуть официальные обвинения. Об этом сообщает Новостная служба Латвийского телевидения.

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Как отмечается, речь идет о деле, которое Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало в отношении Ушакова за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.

Сам Ушаков после обыска в своем кабинете в начале 2019 года в фейсбуке сообщил, что было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое "валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

"Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", — заявил он.

Дело о запрещенном устройстве Ушакова было начато 7 октября 2019 года и выделено из уголовного процесса о коррупции в "Ригас сатиксме".

Iepriekš jau vēstījām, ka @KNABinforme lūdza Ģenerālprokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret bijušo Rīgas mēru, tagad Eiropas Parlamenta deputātu Nilu Ušakovu par aizliegtu operatīvās darbības pasākumiem paredzētās stratēģiskās nozīmes ierīces glabāšanu. https://t.co/gXNZ9Ypm1z https://t.co/qmnUT21GPv — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 26, 2020

В прошлом году руководитель бюро информации Европарламента в Латвии Марта Рибеле пояснила агентству LETA, что в случае, когда у правоохранительного органа государства-члена ЕС есть подозрения, что депутат Европарламента совершил преступление в своей стране, то отношение к нему такое же, как к депутату парламента конкретной страны, то есть начинается процедура снятия депутатского иммунитета.