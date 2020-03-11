Прокуратура проверит законность компенсации в десятки тысяч евро, которую Кюзис получил при увольнении

Латвийская прокуратура начала проверку того, насколько законно теперь уже бывший глава Госполиции Интс Кюзис, покидая пост, получил компенсацию в размере десятков тысяч евро за 253 неиспользованных дня отпуска. Как пишет la.lv, возможно, Кюзис не имел права получить компенсацию за все эти дни.

Отмечается, что нормативные акты гласят: при увольнении госчиновник имеет право получить деньги за отпуск, который не был использован за текущий и предыдущий годы. В случае же с Кюзисом выглядит, что ему почему-то полагалась компенсация за значительно более долгий срок.

"Я не ставил перед собой цель ни в коем случае не уходить в отпуск, чтобы получить такую большую компенсацию. Просто я всегда выполнял свои обязанности, хотел присутствовать на работе, быть первым, отвечать и брать на себя ответственность, — пояснял Кюзис. — Я не единственный с таким отпускным пособием. Знаю, что у многих руководителей оно накопилось".

Напомним, 15 января Кюзис написал заявление об отставке. Он рассказал, что решение было принято им в Рождество. "Я понял, что хватит. Одно дело — что я уже сделал, но вопрос в том, что я могу дать завтра, в ближайшее время", — сказал журналистам Кюзис.

Кюзис стал начальником Государственной полиции в 2011 году, а в 2016 году его повторно утвердили на должности. В 2009 году он получил звание генерала.