Прокуратура вернула KNAB уголовное дело Кайминьша: нет оснований для уголовной ответственности

Не увидев оснований для привлечения к уголовной ответственности, Генеральная прокуратура вернула уголовное дело депутата Сейма Артуса Кайминьша Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Представитель прокуратуры Уна Реке пояснила, что 3 февраля следователь KNAB приняла решение о передаче уголовного дела против Кайминьша прокурору для начала уголовного преследования за подделку бухгалтерской отчетности в корыстных целях, приведшую с значительному ущербу.

Однако в среду прокурор отдела по расследованию особо важных дел принял решение об отмене вышеупомянутого решения KNAB и передаче дела назад бюро для продолжения расследования.

По словам Реке, на данный момент мнения прокуратуры и KNAB в отношении достаточности улик по этому делу разнятся.

Как сообщалось, БПБК по уголовному процессу о предположительно незаконном финансировании "KPV LV" в июне 2018 года задержало трех человек — Кайминьша, члена правления "KPV LV" Атиса Закатистова и предпринимателя Виестура Тамужса. Позже все трое были освобождены, к ним были применены не связанные с лишением свободы меры пресечения.

Тогда Закатистова и Тамужса признали подозреваемыми в незаконном финансировании политической организации в крупном размере, а Кайминьша — в принятии незаконного финансирования и указании ложных сведений в декларации.

Позже уголовное дело было разделено, так как БПБК предложило начать уголовное преследование Закатистова и Тамужса за мошенничество в крупном размере.

Как установило досудебное расследование, весной 2016 года председатель совета АО "Eco Baltia" Виестурс Тамужс объявил дочернему предприятию ООО "Eco Baltia grupa", что хочет нанять Закатистова для оказания стратегических консультаций лично ему как председателю совета. По указанию Тамужса был заключен договор между ООО "Eco Baltia grupa" и принадлежащим Закатистову ООО "Per capita". Следствие констатировало, что предусмотренные договором консультации оказаны не были.

Предприятие "Eco Baltia grupa" ежемесячно в соответствии с договором и выставленными "Per capita" счетами перечисляло денежные средства на банковский счет этой фирмы.

Компания "Eco Baltia grupa" была введена в заблуждение о факте предоставления консультаций и перечислила на счет принадлежащей Закатистову компании "Per capita" в целом 26 620 евро. У правления предприятия возникли подозрения о том, что заключенные договоры о консультациях используются для незаконного финансирования политической партии, поэтому последний счет в размере 2420 евро оплачен не был.

В свою очередь в январе этого года KNAB из-за отсутствия состава преступления приняло решение о завершении уголовного процесса против Кайминьша в части о принятии незаконного финансирования и указания ложной информации в декларации. Однако в связи с обнаружением новых доказательств в ходе расследования БПБК решило применить к Кайминьшу статус подозреваемого в нарушении правил ведения бухгалтерии.