Прокуратура возбудила уголовное дело о закупке вакцин от Covid-19

Прокуратура возбудила уголовное дело о возможном бездействии должностных лиц в связи с закупками вакцин от Covid-19. В этом деле будет оцениваться возможная ответственность министров, сообщил на заседании правительства генпрокурор Юрис Стуканс, передает LETA.

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Решением прокуратуры отменено решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с закупкой вакцин от Covid-19.

Материалы переданы в Госполицию, которой теперь предстоит провести расследование по уголовному делу. Уголовный процесс в данный момент начат по факту, а не против конкретных лиц. Уголовный закон за бездействие государственного должностного лица предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет, принудительных работ или штрафа.

Стуканс утром пояснил, что KNAB отказалось начать уголовный процесс о коррупции, и прокуратура также не видит признаков коррупционных сделок. В ходе проверки прокуратура оценивала действия должностных лиц с точки зрения выполнения обязанностей.

Уже сообщалось, что генеральный прокурор в марте счел необходимым, чтобы прокурор департамента защиты прав лиц и государства проверил закупку вакцин. Также анализировалось решение KNAB от 9 марта об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с закупкой вакцин.

При первой закупке 19 ноября 2020 года Латвия могла подать заявку на получение до 860 000 доз вакцин "Pfizer", но было принято решение закупить 97 500 доз вакцин. В следующем раунде, когда было предложено 430 000 доз вакцины от этого производителя, Латвия подала заявку на 100 000.

Также в конце прошлого года чиновники от медицины на неформальном совещании решили заказать только половину доступных доз вакцины “Moderna".

В марте KNAB заявило, что ни публичная информация, ни тот факт, что Министерство здравоохранения начало служебную проверку в связи с покупкой вакцин, не указывают на возможные коррупционные сделки.