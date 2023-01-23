Прокуратуру просят проверить высказывания Гревцовой. Депутат говорит, что "не отрицает факт оккупации"

Депутат от "Нового Единства" Эдмундс Юревич обратился в прокуратуру с просьбой оценить высказывания депутата "Стабильности!" Глории Гревцовой и начать против нее уголовный процесс. Гревцова опубликовала в TikTok видео из Музея оккупации, в котором заявила, что "гид рассказывает свою — параллельную, выдуманную историю". В понедельник депутат опубликовала новое видео, где объясняет, что не отрицала факт оккупации.

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В конце прошлой недели Гревцова посетила Музей оккупации Латвии и опубликовала размышления об увиденном. Женщина назвала музей "так называемым музеем" и заявила, что "если раньше казалось, что у нас пропаганда, то пройдясь по музею понимаешь — вот она, пропаганда".



Позже Гревцова опубликовала в TikTok новое видео, в котором объяснила, что "не отрицает факт оккупации, так как такой период в истории нашей страны, к сожалению, был".

Она также отметила, что вход в музей оккупации должен быть бесплатным для всех, а не стоить 10 евро, чтобы быть доступным каждому — ведь музей отображает один из самых тяжелых периодов в истории страны.

Говоря об экспозиции и ее правдивости, Гревцова считает, что многие факты о высланных, репрессированных и погибших не совпадают, а информационные таблички и гид сообщают гораздо меньше информации, чем есть на самом деле. На самом деле пострадавших и репрессированных больше, отмечает Гревцова.

Фотографии также не совпадают с указанной информацией — рядом с текстом о гибели людей в лагерях расположены картинки с красиво одетыми улыбающимися людьми, и это некорректное отображение истории, считает депутат.

Указанные под фотографиями годы также не соответствуют реальности — по мнению Гревцовой, на фото Рига в 1930 году выглядит так же, как и Рига в 1943, о чем депутат и сообщила гиду.

"Этим сообщением я хочу донести до людей, что Музей оккупации — одно из лиц нашего государства, и в нем все должно быть идеальным. Трагичная история нашей страны должна быть отображена понятно, конкретно, жестко и с настоящими цифрами. Именно это я хотела донести до латвийской аудитории", — заявила Гревцова. Она отметила, что во всем этом желающие могут убедиться сами, посетив Музей оккупации.

Депутат Сейма Юревич призвал генерального прокурора Юрия Стуканаса дать оценку заявлениям Гревцовой, поскольку они явно указывают на желание публично отрицать оккупацию Латвии.

Он также указывает, что Гревцова сняла видео непосредственно в помещении Музея оккупации, что свидетельствует о том, что заявления были не случайными, а преднамеренными действиями.

Юревич призывает Стуканас оценить наличие в действиях Гревцовой признаков преступления, предусмотренного статьей 74.1 Уголовного закона, и возбудить уголовное дело.

Esmu vērsies ar iesniegumu @prokuratura_LV par Glorijas Grevcovas izteikumiem, kas ir ne tikai morāli nepieņemami, bet, manuprāt, arī iespējami krimināli sodāma rīcība saskaņā ar Krimināllikuma 74.1 pantu. pic.twitter.com/vrytOSauz7 — Edmunds Jurēvics (@EdmundsJurevics) January 23, 2023

Статья 74.1 Уголовного закона предусматривает уголовное наказание за публичное прославление геноцида, преступлений против человечности и мира или военных преступлений или совершенного геноцида, а также прославление преступлений, совершенный СССР или нацистской Германии против мира или военные преступления против Латвийской Республики и ее граждан, прославление, отрицание, оправдание или грубое унижение.

Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами, либо штрафом.

Служба государственной безопасности (СГБ) пока что не прокомментировала произошедшее.

Ранее против депутата Глории Гревцовой уже начали уголовный процесс за предоставление заведомо ложных сведений при выдвижении своей кандидатуры на выборах в Сейм. Политик не признала себя виновной по предъявленному обвинению.