Прокурор: люди Лембергса выносили неучтенные деньги в коробках от телевизоров
Foto: AFI

Деньги, полученные за счет вентспилсского транзита, делились большими коробками от телевизоров. Об этом журналу Ir рассказал Юрис Юрисс, прокурор по делу Лембергса.

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Как прокурору рассказал очевидец, денежные потоки были такими огромными, что прибыль — не ту, которая указывалась в бухгалтерских документах, а то, что человек, по его мнению, заработал — делили так: забивали ими до верха коробку от старого широкого телевизора, утрамбовывали и раздавали такие коробки всем причастным. По словам прокурора, в таких коробках вывезли сотни тысяч.

"Идея у Лембергса была очень простая — я хочу контролировать все! Другая сторона, конечно, не хотела отдавать то, что приносило огромные деньги. И единственным механизмам стали угрозы, демонстрация силы, создание преград для предпринимательской деятельности", — рассказал Юрисс.

Он рассказал о нескольких особо крупных эпизодах взяточничества и вымогательства, в которых обвиняется Лембергс. Один из них связан с акциями Multinord AG. Пострадавшим признан предприниматель Айнар Гулдис. По мнению следствия, в 1994 году Лембергс с помощью вымогательства получил 26 акций этой компании, а в мае 1995 года — еще 12. С этим же пострадавшим связан эпизод с 30 акциями компании VentCompany Limited в августе 1994 года.

Похожая история случилась в 1993-1994 годах с 20 частями капитала компании Puses, принадлежащими Валентину Кокалису. Затем было вымогательство доли капитала Lat Transnafta в 1995 году. По словам прокурора, тут было больше игроков. Man-Tess, который в то время представлял Юлий Круминьш, SWH Riga Zürich AG, который представлял Гулдис. Фигурировали в деле также Naftas parks 100 и Юрис Шкибелис, Банк Балтия и известный предприниматель Александр Лавент, а также Талис Фрейманис и один из держателей капитала компании Владимир Крастиньш. "В этой части обвинения требования просто отдать принадлежащие им доли были высказаны неоднократно и в разных форматах".
Дальше, по словам прокурора, следовало отмывание денег — после того, как с помощью вымогательства удавалось получить часть капитала, эти средства переводились в другую компанию, которую Лембергс сам контролировал. Переводились средства и в офшорную компанию Netherfin Financial Services B.V, истинными выгодополучателями которой были дети Лембергса.

"Есть яркий эпизод, проверенный в суде. Из подслушанных разговоров мы узнали, что один из сообвиняемых, Ансис Сормулис, предлагал Лембергсу схему по переводу активов в компанию детей, а потом дальше, чтобы их спрятать. Звучит хрестоматийная фраза: "Ну как такую тупую схему можно было придумать!" — но потом эта тупая схема была реализована". По словам прокурора, через эту схему деньги в итоге были вложены в строительство торгового центра Tobago в Вентспилсе.

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