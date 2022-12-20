Прокурор просит Сейм выдать депутата Гревцову для уголовного преследования

Во вторник, 20 декабря, прокурор инициирует суд приостановить производство по уголовному делу депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой от "Стабильности" до того момента, когда парламент даст согласие на ее уголовное преследование. Гревцова обвиняется в предоставлении ложных сведений в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), сообщает агентство LETA.

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На сегодня в Рижском городском суде назначено первое слушание по уголовному делу Гревцовой.

Сама Гревцова на судебное заседание не явилась, так как недееспособна.

Если судья согласится с ходатайством прокурора, производство по делу будет приостановлено на неопределенный срок, а Сейму предстоит принять решение о выдаче Гревцовой для привлечения к уголовной ответственности.

Как уже сообщалось, к Гревцовой применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а именно уведомление о смене места жительства и запрет на выезд из страны.

Совершение такого уголовного правонарушения, как предоставление ложных сведений, может караться временным лишением свободы от 15 суток до трех месяцев, привлечением к общественным работам от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 установленных в Латвии минимальных месячных заработных плат.

С учетом того, что лицо отказалось высказать мнение по поводу обвинения, было принято решение о передаче дела в общее производство, ранее сообщила агентству LETA прокуратура.

В то же время разумный срок завершения уголовного процесса в отношении должностного лица, занимающего ответственное положение, имеет преимущество перед другими рассматриваемыми делами.

Несмотря на обвинение, Гревцова сейчас сможет продолжать выполнять свои обязанности депутата Сейма. В Регламенте работы Сейма сказано, что депутат, осужденный за уголовное преступление, считается исключенным из состава Сейма со дня вступления приговора в законную силу. В Латвии три суда инстанции.

7 октября этого года Государственная полиция возбудила уголовный процесс против Глории Гревцовой 1988 года по 274-й статье Уголовного закона — предоставление заведомо ложных сведений ЦИК. 17 октября уголовный процесс в ускоренном порядке был передан в прокуратуру.

Как показало досудебное расследование, Гревцова предоставила ложную информацию о месте работы. Кандидат утверждала, что работает в деревообрабатывающей компании Dolo на должности, которой не существует.

Госполиция начала проверять новости о Гревцовой, как только они появились в масс-медиа.

В пятницу, 7 октября, стало известно, что Гревцова предоставила в ЦИК и ложную информацию о том, что в 2013 году получила высшее образование по специальности педагог в Латвийской академии спортивной педагогики. Руководитель вуза по общественным отношениям и коммуникации Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос, соответствует ли истине эта информация, указала, что в архиве учебного заведения таких данных нет.

Лицо с таким именем и фамилией не нашлось в Информационной системе студентов Латвийской академии спортивной педагогики, которая функционирует с 2004 года. Также Гревцова не обнаружена ни в списке выпускников, ни в списке учащихся, акцентировала представитель академии.

Сама Гревцова заявила у себя на платформе TikTok, что распространенная в медиа новость запущена специально, чтобы отвлечь внимание от "настоящих проблем" и что "Сейм проголосовал за ЛГБТ пропаганду в школах".

Пока политики, находящиеся у власти очерняют мою репутацию, "в школах официально началась ЛГБТ пропаганда", — заявила Гревцова, добавляя, что все должны защищать детей от "этих".

В видео Гревцова не уточняет, действительно ли она работала сборщиком дров, но говорит, что "пока змеи продолжают говорить обо мне и о том, как позорно и плохо было работать простым сборщиком дров в прошлом для будущего депутата, они попутно пытаются отвлечь внимание от сотворенных ими событий".

Партия "Стабильность", по итогам выборов в Сейм, получила 11 мандатов. Глория Гревцова была избрана в Видземе, ей поставили плюсы 2708 избирателей. Если она лишится мандата, то на должность депутата Сейма будет претендовать следующий по списку в Видземе Амиль Салимов, которого Гревцова обошла по плюсам, сместив на второе место.