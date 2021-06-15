Прокурор требует оштрафовать депутата Юрашса на 12 500 евро

Прокурор Марис Урбанс попросил суд оштрафовать депутата Сейма Юриса Юрашса, сообщает LETA. Депутат, а в прошлом глава Отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, обвиняется в сознательном разглашении гостайны.

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Также прокурор требует запретить Юрашсу на два года и шесть месяцев исполнять рабочие обязанности или конкретные задания, которые связаны с использованием или защитой гостайны.

Следующее заседание суда по делу Юрашса пройдет 21 июня, когда, возможно, завершатся судебные дебаты. Рассмотрение дела происходит за закрытыми дверьми.

Как сообщалось, летом 2016 года Юрашс публично сообщил, что ему предлагали взятку за то, чтобы дело бывшего руководителя Latvijas Dzelzceļš Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Олега Осиновского было переквалифицировано со взяточничества на торговлю влиянием.

Как утверждает Юрашс, что еще до публичного заявления он сообщил прокуратуре о попытке его подкупить. Не видя прогресса в расследовании, он решил рассказать об этом обществу через телеканал LTV и журнал Ir. Однако эта информация являлась гостайной, и Юрашс не имел права ее разглашать. Был начат уголовный процесс.