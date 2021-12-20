Прокурор требует приговорить экс-премьера Шкеле к реальному заключению

Прокурор Монвидс Зелчс потребовал приговорить к трем годам лишения свободы бывшего премьера Андриса Шкеле по делу о введении цифрового телевидения в Латвии. К другим обвиняемым, в том числе Айнару Шлесерсу, прокурор требует применить наказание в виде штрафа. Суд может вынести приговор в начале следующего года, сообщает портал Rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Сообщается, что прокурор требует для экс-премьера Андриса Шкеле наказания в виде трех лет заключения с конфискацией имущества и штрафа в размере 150 минимальных зарплат или 75 тыс. евро.

Бывшего министра сообщения Айнара Шлесерса он требует приговорить к штрафу в размере 130 минимальных зарплат — 65 тыс. евро.

Крупные денежные штрафы прокурор требует выписать и другим обвиняемым — бывшему руководителю Hannu Digital Гинтару Кавацису, экс-руководителю Lattelecom Юрису Гулбису и бывшему главу Латвийского государственного центра телевидения и радио Лауриса Дрипе — по 75 тыс. евро.

Прокурор Монвидс Зелчс пояснил, что потребовал реального лишения свободы для Андриса Шкеле, поскольку он единственный, кто обвиняется не только в мошенничестве, но и легализации преступно нажитых средств. Зелчс утверждает, что к Шкеле попала часть суммы, которую, по мнению прокуратуры, Lattelecom необоснованно перечислил фирме Hannu Digital за обеспечение цифрового телевидения в Латвии.

"Он был реальным выгодополучателем, который получил по меньшей мере часть средств, которые выплатил Lattelecom на основании этой сделки. Они дошли до него как до частного лица. Ему инкриминируется легализация 890 тыс. латов", — заявил Зелчс.

Адвокат Андриса Шкеле Роберт Приеде отметил, что до дебатов не хочет раскрывать аргументы, почему считает обвинения необоснованными. Айнар Шлесерс, в свою очередь, заявил, что не доверяет Латвийскому телевидению и готов дать комментарий только в прямом эфире.

Судья по этому делу Каспарс Вецозолс ответил Латвийскому телевидению, что может огласить вердикт уже в начале января. Ближайшие четыре судебных заседания планируется отвести на речи защитников обвиняемых, затем несколько заседаний суда понадобятся для реплик, последнего слова обвиняемых и вынесения приговора.